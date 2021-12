Kierowca autobusu celowo staranował karetkę. Później zaatakował sanitariusza nożem

W Kitzbuehel, w Tyrolu na zachodzie Austrii, kierowca autobusu celowo staranował karetkę pogotowia, po czym zaatakował nożem 46-letniego sanitariusza. Zdarzenie miało miejsce w poniedziałek rano – informuje portal Puls24.

Sanitariuszowi udało się uchylić przed ciosem i został jedynie lekko ranny. Kierowcę autobusu aresztowano. Policji tłumaczył, że „miał problem z migającym na niebiesko pojazdem uprzywilejowanym i chciał przyciągnąć uwagę”.

„Sprawca kierował autobusem, którym przewoził 24 uczniów. Zobaczył pojazd ratownictwa medycznego z migającym niebieskim światłem, który sanitariusz zatrzymał z powodu ruchu ulicznego” – podaje policja. „Po celowej kolizji z karetką, kierowca autobusu zaparkował swój pojazd, udał się do pojazdu uprzywilejowanego i próbował zaatakować jego kierowcę przez otwartą boczną szybę”.

Po dokonaniu ataku kierowca powrócił do swojego pojazdu i pustym już autobusem ruszył do odległego o kilkanaście kilometrów Going. Wcześniej lekarzowi pogotowia udało się wyprowadzić dzieci z autobusu i zapewnić im bezpieczeństwo.

Policja zdołała złapać zbiegłego z miejsca zdarzenia kierowcę po kilku minutach. Śledztwo jest w toku.

