Rozpoczynają szprycowanie polskich 5-latków. Korwin-Mikke: „Szczepienie dzieci – zbrodnia”

Przed chwilą z lotniska na Okęciu wyjechało do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) 1,1 mln dawek szczepionek przeciwko COVID-19 dla dzieci w wieku 5-11 lat – poinformował w poniedziałek rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

– Przed chwilą z lotniska na Okęciu wyjechało 1,1 mln dawek szczepionek do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. W ciągu godziny te szczepionki, 1,1 mln będzie już w RARS – powiedział przed południem rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz na konferencji prasowej.

– My dzisiaj o pierwszej w nocy zakończyliśmy wystawiać 2,7 mln e-skierowań dla dzieci w wieku 5-11 lat. Wszystkie e-skierowania dla tej grupy wiekowej 5-11 lat zostały już wystawione, co ni mniej ni więcej oznacza, to że chwilę po 24. dzisiejszej nocy rodzice będą mogli zacząć zgłaszać dzieci na szczepienia – dodał.

– Szczepienia rozpoczniemy w czwartek. Do tej pory punkty szczepień – jest ich w granicach 8 tys. – wystawiły zapotrzebowanie na 150 tys. dawek szczepionek, ale to zapotrzebowanie cały czas jest składane – mówił Andrusiewicz. Dodał, że punkty szczepień wystawiły również 40 tys. slotów, „czyli miejsc do obsługi małych pacjentów”.

Rzecznik MZ zachęcił do odwiedzenia strony internetowej resortu. – Tam jest karta kwalifikacji do szczepienia – dodał. Podkreślił, że dzieci muszą mieć wykonane szczepienie w towarzystwie rodziców w punktach szczepień, w których jest lekarz – i to on kwalifikuje do szczepienia.

Szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku 5-11 lat rozpoczną się w Polsce 16 grudnia i będą wykonywane preparatem Comirnaty (Pfizer-BioNTech) w dostosowanej do wieku dawce pediatrycznej.

Do kwestii szprycowania odniósł się na Twitterze jeden z liderów Konfederacji Janusz Korwin-Mikke. Jak stwierdził, „Szczepienie dzieci – zbrodnia”.

„Czy szczepionki są bezpieczne? Widać już, że tak: przetestowane na milionach. Czy są skuteczne – te mRNA siadają po pół roku. Czy warto się szczepić? Chorzy i po 60.tce – tak. Między 30÷60 – w zależności od stanu zdrowia. Poniżej 30.tki – histeria. Szczepienie dzieci – zbrodnia” – napisał. Polityk załączył też grafikę przedstawiającą udział zgonów pacjentów zakażonych koronawirusem w poszczególnych grupach wiekowych.

Źródła: PAP/Twitter