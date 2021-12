Szpryc-propaganda w natarciu. Ks. Wachowiak OSTRO: „Odpowiecie przed Panem Bogiem za takie straszenie” [VIDEO]

Na rządowe profile trafiła niedawno kolejna dawka proszprycowej propagandy. Tym razem kampania #ZaszczepSię bierze na celownik Polaków do 45. roku życia. Według oficjalnej narracji to właśnie w tej grupie umiera niemal 100 proc. niezaszprycowanych. Jeden ze spotów ostro skomentował ks. Daniel Wachowiak.

– Ponad 95 proc. osób poniżej 45. roku życia, które zmarły na COVID-19, to osoby niezaszczepione. A ty? Jak chcesz spędzić te święta? Wybierz mądrze – zaszczep się – słyszymy w każdej z trzech szprycreklam.

W jednym ze spotów zainscenizowano śmieć młodego chłopaka. Jest scena, w której odłączają go od aparatury, a także scena, gdy lekarz mówi rodzicom o śmierci syna. Matka z rozpaczy aż zdejmuje maskę. Później widać ciało chłopaka w kostnicy. Spot kończy się zestawieniem tego kadru z wigilijnym stołem. I do tego jasny przekaz: „wybierz mądrze, zaszczep się”.

Wideo udostępnione przez Kancelarię Premiera skomentował ks. Daniel Wachowiak. „Stosujecie nieustanny szantaż emocjonalny. Odpowiecie przed Panem Bogiem za takie straszenie. On ciągle powtarzał «Nie lękajcie się» i to są Jego Święta. Ludzie, którzy się nie zaszczepili, zrobili to nie dlatego, że odrzucają walkę o zdrowie, ale podjęli inne metody działania” – napisał.

„Jeden z niewielu dzisiaj Kapłanów, odważnie stojący po stronie PRAWDY. Tej Prawdy, która narodzi się już niebawem w Betlejem” – napisał Lolek z Nowej Huty.

„Jeden z niewielu głosów rozsądku Polskiego Kościoła ” – stwierdził Krzysztof.

W kontekście spotu Dan Gr. przypomniał art. 190 a Kodeksu karnego. „§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istonie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” – czytamy.