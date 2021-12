Muzeum Auschwitz oburzone po proteście przeciwko segregacji sanitarnej. „Przejaw moralnego zepsucia” [FOTO/VIDEO]

Wczoraj wieczorem przed Sejmem odbył się protest przeciwko segregacji sanitaranej, którą PiS próbuje narzucić Polakom. Pojawiały się rozmaite transparenty przeciwko segregacji i przymusowej szprycy. Jeden z nich nawet zwrócił uwagę Muzeum Auschwitz.

Wczoraj na ul. Wiejskiej w Warszawie przeciwnicy segregacji sanitarnej dali wyraz swojej niezgody na to, co próbuje zrobić władza. Protest odbył się w dniu, kiedy do Sejmu wpłynął poselski projekt posła Czesława Hoca, dotyczący sprawdzania paszportów covidowych i testowania pracowników.

#Sejm Wpłynął projekt ustawy wprowadzającej możliwość żądania przez pracodawcę od pracownika lub osoby pozostającej w stosunku cywilnoprawnym informacji o posiadaniu ważnego negatywnego wyniku testu, informacji o przebytej infekcji lub o wykonaniu szczepienia przeciw COVID-19👇 pic.twitter.com/iPRRMPGoJj — Anna Bryłka (@annabrylka) December 14, 2021

Najpierw odbył się protest zorganizowany przez stowarzyszenie STOP NOP, a następnie „konferencja prasowa” Konfederacji. Pojawiały się rozmaite transparenty, w tym m.in. „Norymberga 2.0”, „Stop przymusowi szczepień”, czy „Prawdziwa odporność nie pochodzi z przymusu szczepień”. Był też baner „Szczepienie czyni wolnym” formą nawiązujący do napisu nad bramą niemieckiego obozu Auschwitz.

To właśnie ten ostatni przykuł uwagę Muzeum Auschwitz, które dało wyraz swojemu oburzeniu na Twitterze. Jeden z użytkowników wrzucił bowiem zrzut ekranu z transmisji antysegregacyjnego protestu w momencie, gdy na scenie stali posłowie Konfederacji, a za nimi trzymano wspomniany transparent.

„Napis „Arbeit macht frei” to jedna z ikon ludzkiej nienawiści. Instrumentalizacja symbolu cierpienia ofiar #Auschwitz – największego cmentarzyska Polski i świata – to skandaliczny przejaw moralnego zepsucia. To szczególnie zawstydzające, kiedy dokonują tego polscy posłowie” – grzmiało Muzeum.

Napis "Arbeit macht frei" to jedna z ikon ludzkiej nienawiści. Instrumentalizacja symbolu cierpienia ofiar #Auschwitz – największego cmentarzyska Polski i świata – to skandaliczny przejaw moralnego zepsucia.

To szczególnie zawstydzające, kiedy dokonują tego polscy posłowie. https://t.co/m4R0twlvZ4 — Muzeum Auschwitz (@MuzeumAuschwitz) December 14, 2021

Źródła: NCzas/Twitter