Pierwszy taki przypadek. Siły powietrzne zwalniają niezaszprycowanych

Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych zwolniły 27 osób za odmowę zaszczepienia się przeciwko Covid-19 – poinformowała we wtorek amerykańska agencja AP. To pierwszy taki wypadek w tej służbie, gdy ktoś jest zwalniany za przeciwstawianie się nakazowi zaszczepienia się – tłumaczyła rzeczniczka US Air Force Ann Stefanek.

Amerykańskie siły powietrzne dały swym pracownikom czas do 2 listopada br., by się zaszczepili przeciw koronawirusowi, jednak tysiące odmówiło, bądź znalazło powód, by zostać zwolnionym z tego obowiązku – tłumaczyła Stefanek. Wszystkie zwolnione osoby to personel wojskowy niższego stopnia – dodała.

Pentagon wcześniej w bieżącym roku zobowiązał wszystkich wojskowych, by zaszczepili się przeciw SARS-CoV-2 – zauważa AP. Podejmując tę decyzję, sekretarz obrony USA Lloyd Austin argumentował, że szczepienia są niezbędne do „utrzymania służby w zdrowiu i zdolności do odpowiedzi w sytuacjach kryzysowych”.

Zwolnienia w wojsku z powodu niepodporządkowywania się rozkazom nie są rzadkością, a dyscyplina w wojsku jest fundamentalną zasadą w służbie – tłumaczyła agencja. Tylko w trzech pierwszych kwartałach 2021 roku z powodu niesubordynacji zwolniono około 1800 członków Sił Powietrznych USA – mówiła rzecznik US Air Force.

Według danych Pentagonu na dzień 10 grudnia br. 96,4 proc. aktywnego personelu wojskowego otrzymało co najmniej jedną dawkę preparatu przeciw Covid-19. W Siłach Powietrznych Stanów Zjednoczonych wskaźnik ten wyniósł nieco ponad 97 proc.

