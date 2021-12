Sejm zajmie się dziś projektem segregacji sanitarnej Hoca. „Próba legalizacji apartheidu kowidowego”. Sprawdź, kto podpisał [LISTA HAŃBY]

Dziś o godz. 15 sejmowa Komisja Zdrowia zajmie się projektem segregacji sanitarnej Polaków. Został on bowiem w ekspresowym tempie skierowany do tzw. pierwszego czytania. Sprawdź, kto podpisał się pod haniebnym drukiem sejmowym nr 1846.

Początkowo posiedzenie Komisji Zdrowia miało się odbyć o godz. 9.00. Jak informuje poseł KO Katarzyna Lubnauer, parlamentarzyści jednak przed godz. 8.00 zostali powiadomieni o zmianie godziny na 15.00.

Komisja na dzisiejszym posiedzeniu ma zająć się tzw. ustawą Hoca, czyli projektem dotyczącym m.in. sprawdzania paszportów covidowych pracowników i konsumentów.

O 7:47 dowiadujemy się o zmianie godziny Komisji Zdrowia z godz. 9:00 na 15:00.

Ustawa Hoca. Mogli jeszcze trochę poczekać. 🤣 — Katarzyna Lubnauer (@KLubnauer) December 15, 2021

„Próba legalizacji apartheidu kowidowego – druk 1846 dziś opublikowany przez ⁦@KancelariaSejmu⁩, ekspresowo skierowany do «pierwszego czytania» na Komisji Zdrowia – jutro 9.00 rano. ⁦@KONFEDERACJA_⁩ wzywa do stanowczego sprzeciwu!” – alarmował wczoraj poseł Konfederacji Grzegorz Braun.

Próba legalizacji apartheidu kowidowego – druk 1846 dziś opublikowany przez ⁦@KancelariaSejmu⁩, ekspresowo skierowany do „pierwszego czytania” na Komisji Zdrowia – jutro 9.00 rano. ⁦@KONFEDERACJA_⁩ wzywa do stanowczego sprzeciwu! #StopSegregacjiSanitarnej pic.twitter.com/o3k1zCSIn7 — Grzegorz Braun (@GrzegorzBraun_) December 14, 2021

Projekt uzasadniał będzie poseł PiS Czesław Hoc.

UWAGA!! KOMISJA ZDROWIA O USTAWIE HOCA!! 15 XII 2021 (środa), godz. 09:00 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19 (druk nr 1846)

– uzasadnia Czesław Hoc — Witold Stoch (@witoldstoch) December 14, 2021

Projekt zakłada m.in. możliwość sprawdzania przez pracodawców paszportów covidowych pracowników oraz testy na koronawirusa finansowane z kieszeni podatników. Jeśli pracownik odmówi okazania pracodawcy negatywnego wyniku testu na koronawirusa, certyfikatu zaszprycowania lub zaświadczenia o statusie ozdrowieńca – co ma robić na każde żądanie pracodawcy – pracownik będzie traktowany jak osoba, która nie posiada negatywnego wyniku testu na koronawirusa, nie jest zaszprycowana i nie ma statusu ozdrowieńca. Może to skutkować przesunięciem na inne stanowisko, zmianą systemu lub rozkładu czasu pracy lub wykonywaniem pracy poza miejscem zatrudnienia lub powierzeniem pracownikowi innej pracy za wynagrodzenie nie niższe niż dotychczasowe.

W projekcie znalazł się też zapis dotyczący paszportów covidowych konsumentów. Przedsiębiorca, który będzie je sprawdzał i wykonywał pracę tylko dla ich posiadaczy, nie będzie podlegał „czasowemu ograniczeniu w prowadzeniu działalności gospodarczej”, a więc lockdownowi.

W projekcie jest też mowa o dodaniu zdjęć do paszportów covidowych oraz możliwości nałożenia obowiązku szczepień przez kierownika podmiotu wykonującego działalność leczniczą na pracowników, którzy nie mają ku temu przeciwwskazań zdrowotnych.

Cały projekt można znaleźć TUTAJ.

„Projekt ustawy, który nakłada na firmy i pracodawców przeprowadzanie totalnej segregacji sanitarnej wśród ludzi.

Ta haniebna i ohydna ustawka, to wstęp do tego co się dzieje w Australii, Austrii, Francji, Niemczech…” – ocenił Sławomir Sala.

Właśnie wpadła wrzutka projektu ustawy

DRUK 1846 Projekt ustawy, który nakłada na firmy i pracodawców przeprowadzanie totalnej segregacji sanitarnej wśród ludzi. Ta haniebna i ohydna ustawka, to wstęp do tego co się dzieje w Australii, Austrii, Francji, Niemczech… pic.twitter.com/CzfZfAQuWy — SławomirWiesław Sala ✝️🛡️🇵🇱 Konfederacja Korony (@SlawkoSala) December 15, 2021

Pod projektem ustawy podpisało się 31 posłów. Poniżej przedstawiamy „Poczet Zamordystów Polskich”.

Poczet Zamordystów Polskich

1. Poseł Marek Ast @marek_ast podpisał się pod projektem ustawy o segregacji sanitarnej. pic.twitter.com/wmZGNugMTk — Absurdy XXI wieku (@Damian23746637) December 14, 2021

Poczet Zamordystów Polskich

2. Posłanka Barbara Bartuś podpisała się pod projektem ustawy o segregacji sanitarnej. Okręg wyborczy Nowy Sącz. pic.twitter.com/ssMJyyAhrr — Absurdy XXI wieku (@Damian23746637) December 14, 2021

Poczet Zamordystów Polskich

3. Posłanka Joanna Borowiak @BorowiakJoanna podpisała się pod projektem ustawy o segregacji sanitarnej. Okręg wyborczy Toruń. pic.twitter.com/VgeY9tvFZk — Absurdy XXI wieku (@Damian23746637) December 14, 2021

Poczet Zamordystów Polskich

4. Poseł Witold Czarnecki @WitoldCzarneck3 podpisał się pod projektem ustawy o segregacji sanitarnej. Okręg wyborczy Konin. pic.twitter.com/9bp51XgJ0N — Absurdy XXI wieku (@Damian23746637) December 14, 2021

Poczet Zamordystów Polskich

5. Poseł Leszek Dobrzyński @l_dobrzynski podpisał się pod projektem ustawy o segregacji sanitarnej. Okręg wyborczy Szczecin. pic.twitter.com/yOr7LWayPQ — Absurdy XXI wieku (@Damian23746637) December 14, 2021

Poczet Zamordystów Polskich

6. Posłanka Barbara Dziuk @BarbaraDziuk_ podpisała się pod projektem ustawy o segregacji sanitarnej. Okręg wyborczy Katowice. pic.twitter.com/QpoqoeURHI — Absurdy XXI wieku (@Damian23746637) December 14, 2021

Poczet Zamordystów Polskich

7. Poseł Radosław Fogiel @radekfogiel podpisał się pod projektem ustawy o segregacji sanitarnej. Okręg wyborczy Radom. pic.twitter.com/jDPZ1vRVMJ — Absurdy XXI wieku (@Damian23746637) December 14, 2021

Poczet Zamordystów Polskich

8. Poseł Czesław Hoc @czeslawhocl podpisał się pod projektem ustawy o segregacji sanitarnej. Okręg wyborczy Koszalin. pic.twitter.com/cYxVnGn2TC — Absurdy XXI wieku (@Damian23746637) December 14, 2021

Poczet Zamordystów Polskich

9. Poseł Marcin Horała @mhorala podpisał się pod projektem ustawy o segregacji sanitarnej. Okręg wyborczy Słupsk. pic.twitter.com/Ua2Pcvlx1D — Absurdy XXI wieku (@Damian23746637) December 14, 2021

Poczet Zamordystów Polskich

10. Poseł Leonard Krasulski @LKrasulski podpisał się pod projektem ustawy o segregacji sanitarnej. Okręg wyborczy Elbląg. pic.twitter.com/CjNhukv2TI — Absurdy XXI wieku (@Damian23746637) December 14, 2021

Poczet Zamordystów Polskich

11. Poseł Marek Kwitek @Marek07851557 podpisał się pod projektem ustawy o segregacji sanitarnej. Okręg wyborczy Kielce. pic.twitter.com/oMDine0oCr — Absurdy XXI wieku (@Damian23746637) December 14, 2021

Poczet Zamordystów Polskich

12. Poseł Tomasz Latos @LatosTomasz podpisał się pod projektem ustawy o segregacji sanitarnej. Okręg wyborczy Bydgoszcz. pic.twitter.com/zaOkljdFgj — Absurdy XXI wieku (@Damian23746637) December 14, 2021

Poczet Zamordystów Polskich

12. Poseł Tomasz Latos @LatosTomasz podpisał się pod projektem ustawy o segregacji sanitarnej. Okręg wyborczy Bydgoszcz. pic.twitter.com/zaOkljdFgj — Absurdy XXI wieku (@Damian23746637) December 14, 2021

Poczet Zamordystów Polskich

12. Poseł Tomasz Latos @LatosTomasz podpisał się pod projektem ustawy o segregacji sanitarnej. Okręg wyborczy Bydgoszcz. pic.twitter.com/zaOkljdFgj — Absurdy XXI wieku (@Damian23746637) December 14, 2021

Poczet Zamordystów Polskich

15. Posłanka Marzena Machałek @MarzenaMachalek podpisała się pod projektem ustawy o segregacji sanitarnej. Okręg wyborczy Legnica. pic.twitter.com/xQULkOdXzA — Absurdy XXI wieku (@Damian23746637) December 14, 2021

Poczet Zamordystów Polskich

15. Posłanka Marzena Machałek @MarzenaMachalek podpisała się pod projektem ustawy o segregacji sanitarnej. Okręg wyborczy Legnica. pic.twitter.com/xQULkOdXzA — Absurdy XXI wieku (@Damian23746637) December 14, 2021

Poczet Zamordystów Polskich

15. Posłanka Marzena Machałek @MarzenaMachalek podpisała się pod projektem ustawy o segregacji sanitarnej. Okręg wyborczy Legnica. pic.twitter.com/xQULkOdXzA — Absurdy XXI wieku (@Damian23746637) December 14, 2021

Poczet Zamordystów Polskich

15. Posłanka Marzena Machałek @MarzenaMachalek podpisała się pod projektem ustawy o segregacji sanitarnej. Okręg wyborczy Legnica. pic.twitter.com/xQULkOdXzA — Absurdy XXI wieku (@Damian23746637) December 14, 2021

Poczet Zamordystów Polskich

19. Poseł Paweł Rychlik @rychlik_pawel podpisał się pod projektem ustawy o segregacji sanitarnej. Okręg wyborczy Sieradz. pic.twitter.com/Dr4s8AmFeb — Absurdy XXI wieku (@Damian23746637) December 14, 2021

Poczet Zamordystów Polskich

20. Poseł Zdzisław Sipiera @SipieraAw podpisał się pod projektem ustawy o segregacji sanitarnej. Okręg wyborczy Warszawa. pic.twitter.com/J2yJiEwyoF — Absurdy XXI wieku (@Damian23746637) December 14, 2021

Poczet Zamordystów Polskich

21. Poseł Krzysztof Sobolewski @AC_Sobol podpisał się pod projektem ustawy o segregacji sanitarnej. Okręg wyborczy Rzeszów. pic.twitter.com/CpgYz0EUGr — Absurdy XXI wieku (@Damian23746637) December 14, 2021

Poczet Zamordystów Polskich

22. Posłanka Mirosława Stachowiak-Różecka @RozeckaPL podpisała się pod projektem ustawy o segregacji sanitarnej. Okręg wyborczy Wrocław. pic.twitter.com/KOrVLFVm4j — Absurdy XXI wieku (@Damian23746637) December 14, 2021

Poczet Zamordystów Polskich

23. Poseł Marek Suski @mareksuski podpisał się pod projektem ustawy o segregacji sanitarnej. Okręg wyborczy Radom. pic.twitter.com/BmTHP8K2TU — Absurdy XXI wieku (@Damian23746637) December 14, 2021

Poczet Zamordystów Polskich

23. Poseł Marek Suski @mareksuski podpisał się pod projektem ustawy o segregacji sanitarnej. Okręg wyborczy Radom. pic.twitter.com/BmTHP8K2TU — Absurdy XXI wieku (@Damian23746637) December 14, 2021

Poczet Zamordystów Polskich

25. Poseł Lukasz Szumowski @SzumowskiLukasz podpisał się pod projektem ustawy o segregacji sanitarnej. Okręg wyborczy Płock. pic.twitter.com/eeFMrqyTH9 — Absurdy XXI wieku (@Damian23746637) December 14, 2021

Poczet Zamordystów Polskich

26. Posłanka Ewa Szymańska podpisała się pod projektem ustawy o segregacji sanitarnej. Okręg wyborczy Legnica. pic.twitter.com/6SI0LSSsG7 — Absurdy XXI wieku (@Damian23746637) December 14, 2021

Poczet Zamordystów Polskich

26. Posłanka Ewa Szymańska podpisała się pod projektem ustawy o segregacji sanitarnej. Okręg wyborczy Legnica. pic.twitter.com/6SI0LSSsG7 — Absurdy XXI wieku (@Damian23746637) December 14, 2021

Poczet Zamordystów Polskich

28. Poseł Robert Telus @RobertTelus podpisał się pod projektem ustawy o segregacji sanitarnej. Okręg wyborczy Piotrków Trybunalski. pic.twitter.com/0WfWllTXFb — Absurdy XXI wieku (@Damian23746637) December 14, 2021

Poczet Zamordystów Polskich

29. Poseł Ryszard Terlecki @RyszardTerlecki podpisał się pod projektem ustawy o segregacji sanitarnej. Okręg wyborczy Kraków. pic.twitter.com/JJTq84PrMJ — Absurdy XXI wieku (@Damian23746637) December 14, 2021

Poczet Zamordystów Polskich

30. Posłanka Małgorzata Wassermann @wassermann_ma podpisała się pod projektem ustawy o segregacji sanitarnej. Okręg wyborczy Kraków. pic.twitter.com/yf0KZhmley — Absurdy XXI wieku (@Damian23746637) December 14, 2021