Komisja zdrowia. Berkowicz przedstawia dane, a TVN24 go wycisza [VIDEO]

Konrad Berkowicz, przedstawiciel wolnościowego skrzydła Konfederacji i szef małopolskich struktur partii KORWiN, brał udział w komisji zdrowia.

Prowadzący obrady komisji próbował zmusić Konrada Berkowicza do założenia maseczki. Poseł Konfederacji wytrwale tłumaczył, że ma zwolnienie z tego rzekomego obowiązku i „zgodnie z prawem nie może zakładać maseczki”.

– Więc proszę mnie nie nakłaniać do tego. Jeżeli lista pani marszałek, która pozwala mi siedzieć na posiedzeniu Sejmu bez maseczki od kilku posiedzeń jest nieaktualna, to nie ja jestem od aktualizowania listy – cierpliwie tłumaczył wolnościowiec.

W dalszej części Konrad Berkowicz mówił o tym, jak manipuluje się danymi dot. ilości zakażeń wśród zaszczepionych. Poseł z Małopolski tłumaczył, że statystyki są tak prowadzone, by wyglądało na to, że rzeczywiście 90-pare procent chorych to osoby nieszczepione. Na statystykach z ostatniego tylko czasu udowodniał jednak, że w rzeczywistości ponad 30 procent zachorowań to zaszczepieni.

Co ciekawe TVN24 relacjonował do tego momentu komisję. Gdy jednak polityk Konfederacji zaczął na liczbach udowadniać, że prawda dotycząca ilości zachorowań wśród niezaszczepionych i zaszczepionych wygląda inaczej, niż podają mainistreamowe media, to kanał informacyjny wyciszył jego wypowiedź.

Czy to przypadek, że relację ucięto właśnie w tym momencie? Internauci twierdzą, że popularna stacja nie chciała, by te informacje pojawiły się na jej antenie i zatrzymanie wideo było zabiegiem czysto cenzorskim.

Nagranie jest dostępne w Internecie i każdy może sam osądzić, czy nie wygląda to na zwykłą cenzurę rodem z czasów słusznie minionych: