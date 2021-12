Na drodze do pełnej segregacji sanitarnej. Poseł PiS mówi o kolejnych krokach [VIDEO]

Poseł Bolesław Piecha z PiS w Porannej rozmowie w RMF FM zapowiedział ustawę o segregacji sanitarnej. Poseł mówił również o ewolucji obecnych obostrzeń. Według niego limit 30 proc. miejsc dla niezaszczepionych powinien zniknąć, a m.in. do kin wpuszczani powinni być tylko zaszczepieni.

– Wydaje mi się, że pan nie docenia tego paszportu covidowego. On jednak wpływa na mentalność zwykłych ludzi – stwierdził poseł Piecha w rozmowie z Robertem Mazurkiem w RMF FM.

– Ludzie muszą go [certyfikat covidowy] docenić. Bo dzisiaj go mają w telefonie, dzisiaj go mają wydrukowany, a ja sądzę, że on musi jeszcze dać konkretny benefit – dodał pisowski polityk.

– Niech konkretny benefit jest wejście do kina, a nie liczenie, że zmieszczę się w 30 procentach jakichś tam widzów, którzy są niezaszczepieni – powiedział poseł.

– Uważam, że to 30 procent trzeba po prostu potem na końcu zlikwidować – wyznał polityk. – To jest pewien ciąg zdarzeń.

„…pan nie docenia tego paszportu covidowego” – poseł Piecha Posłowi PiSu marzy się subskrypcja Pfizera na prawa obywatelskie, którą trzeba będzie odnawiać co kilka miesięcy pic.twitter.com/NSOlI7RhvT — Wolność__Słowa (@WolnoscO) December 16, 2021

To nie pierwszy wywiad, w którym ujawniają się tego typu zapędy pisowskiego parlamentarzysty. Poprzednio w rozmowie w Polsat News Bolesław Piecha powiedział:

Bardzo bym sobie tego życzył, żeby do kina chodzili tylko ludzi z certyfikatem covidowym.

Wówczas pisowskiego posła na ziemię sprowadził Artur Dziambor z Konfederacji i partii KORWiN.

Pytanie, czy to tylko takie budzące niepokój fantazje posła, czy też może zdradził on plany Prawa i Sprawiedliwości na kolejne etapy wprowadzania segregacji sanitarnej w Polsce…