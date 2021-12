OBRZYDLIWA PROPAGANDA resortu Niedzielskiego. „Akcja jak ze Związku Sowieckiego” [VIDEO]

Kuriozalny wpis pandemicznego Ministerstwa Zdrowia. Na Twitterze resort Niedzielskiego udostępnił kolejny filmik propagandowy, tym razem z udziałem kilkuletniej dziewczynki. „Karolinka zasługuje na wyróżnienie i powinna stać się przykładem dla innych” – czytamy.

Na Twitterze pandemicznego resortu zdrowia pojawił się szokujący filmik z kilkuletnią Karolinką. Mała dziewczynka, ubrana w strój pielęgniarki, recytuje… „Odę do kowida”. Skojarzenia z wierszykami na cześć Stalina nasuwają się same.

Obraz jest niezwykle wstrząsający, ponieważ wizerunek małej dziewczynki został wykorzystany do szerzenia szpryc-propagandy.

„Koronawirusie, paskudny łobuzie,

Zabroniłeś nam żyć na luzie.

Świat odwróciłeś do góry nogami

I co teraz będzie z nami?

Na twarzach musimy nosić maseczki.

Nosy kazałeś nam dmuchać w chusteczki,

Dystans społeczny też trzeba trzymać,

Tego już dłużej nie można wytrzymać.

Ręce co chwila musimy szorować,

Zielone przedszkole kazałeś odwołać,

Bo Covid to śmiertelna choroba,

Co każdego dopaść zdoła.

Oddech zabierze, wyniszczy płuca

I pracę serca mocno zakłóca.

Dobrze, że są dzielni medycy:

Pielęgniarki, lekarze i ratownicy.

Oni czuwają we dnie i w nocy.

Pędzą, gdy potrzebujesz pomocy.

Na szczęście mądre światowe głowy

Wciąż wymyślają nowe sposoby,

Jak tego wrednego wirusa pokonać.

Trzeba się szczepić, żeby tego dokonać” – słyszymy.

Dzięki rodzicom kilkuletnia Karolina może pochwalić się solidną wiedzą o szczepieniach. Gratulujemy tak odpowiedzialnej i dojrzałej córki. Karolinka zasługuje na wyróżnienie i powinna stać się przykładem dla innych. 👏🏻💉 #SzczepimySię

⤵️ pic.twitter.com/XxXBG9lDrO — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) December 14, 2021

Internauci nie ukrywali swoich skojarzeń z ustrojem słusznie minionym.

Dzięki rodzicom kilkuletni Wowa może pochwalić się solidną wiedzą o szczepieniach. Gratulujemy tak odpowiedzialnego i dojrzałego Syna. Wowa zasługuje na wyróżnienie i powinna stać się przykładem dla innych. https://t.co/GmS6LKjyPR — PitbullBaca #BabiesLivesMatter (@AndrzejUba) December 15, 2021

Do nagrania i wpisu pandemicznego resortu odniósł się też publicysta Łukasz Warzecha.

„Akcja jak ze Związku Sowieckiego. Wierszyki o Wujku Stalinie. Rozumiem, że MZ publikuje to jako przestrogę dla rodziców, żeby nie dopuścili do takich urazów psychicznych u swoich dzieci” – skwitował.

Akcja jak ze Związku Sowieckiego. Wierszyki o Wujku Stalinie. Rozumiem, że MZ publikuje to jako przestrogę dla rodziców, żeby nie dopuścili do takich urazów psychicznych u swoich dzieci. https://t.co/eWtDtYt0N3 — Łukasz Warzecha (@lkwarzecha) December 15, 2021

Źródło: Twitter