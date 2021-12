Resort Niedzielskiego w końcu to przyznał! „73 procent osób, które zmarły, to są osoby niezaszczepione”

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej rzecznik pandemicznego resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz przyznał, że ponad ¼ zmarłych z koronawirusem to zaszprycowani.

Podczas konferencji rzecznik pandemicznego resortu zdrowia był pytany o to „kto odpowiada” za kolejny dzień z „dużą liczbą” zgonów. – Odpowiada za to koronawirus i brak szczepień – grzmiał Andrusiewicz.

Rzecznik resortu Niedzielskiego przyznał następnie, że 27 proc. osób, które zmarły mając pozytywny wynik testu na koronawirusa, było zaszprycowanych.

– Jak widzimy statystykę osób umierających, nieradzących sobie z COVID-em i widzimy, że dziś 73 procent osób, które zmarły, to są osoby niezaszczepione, to ewidentnie brak szczepień jest powodem tego, że osoby umierają – twierdził Andrusiewicz.

Później padły także kolejne kuriozalne słowa z ust rzecznika MZ. – Niestety, dziwić może, jak rozmawiamy z lekarzami w szpitalach i szpitalach tymczasowych, że niektórzy pacjenci do ostatniego tchu krzyczą, że COVID-u w Polsce nie ma. To nie jest mrzonka, ci pacjenci naprawdę krzyczą, że COVID-u w Polsce nie ma, kiedy są intubowani, a za chwilę trafiają pod ECMO. Cóż można powiedzieć takiemu pacjentowi, kiedy to jest ostatnie wypowiadane przez niego zdanie? – utrzymywał.

Do słów dotyczących statystyk zgonów wśród zaszczepionych odniosła się na Twitterze Konfederacja.

„Hej @MZ_GOV_PL, to może warto przeprosić za kłamliwe kampanie medialne w polskich miastach?

Natomiast dane które właśnie podali… pochodzą najprawdopodobniej z naszych grafik i wyliczeń, które od kilku miesięcy regularnie publikujemy Mrugająca buźka Jak widać, było to SKUTECZNE działanie!” – czytamy.

