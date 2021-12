Szczawiński OSTRZEGA: „Początek sanitarnego totalitaryzmu. Nie wolno na to pozwolić!”

Matematyk i autor modelu budowania odporności zbiorowej Krzysztof Szczawiński odniósł się na Facebooku nowych obostrzeń, które pisowski rząd w Warszawie narzuca od 15 grudnia obywatelom Polski. Według eksperta rządzący nie rozumieją, co w ogóle się dzieje.

– Od paru dni liczby wykrytych zakażeń wyraźnie spadają we wszystkich województwach, a ci … , ci ludzie niskiego zrozumienia i wrednych charakterów wprowadzają od dziś nowe zakazy i de facto segregację sanitarną, zresztą w sposób nielegalny… – pisze w swoich mediach społecznościowych Krzysztof Szczawiński.

Według eksperta rządzący robią to co najwyżej po to, by „potem przypisać temu spadki, które nie mają z tym nic wspólnego”.

– Wredne to i paskudne, ale do zmanipulowanych danych i narracji już od dawna przywykliśmy – robili to od wielu miesięcy np. kłamiąc na temat poziomu skuteczności serwowanych nam preparatów, żeby je reklamować jak kłamliwi sprzedawcy – twierdzi analityk.

– Ale tym razem chcą wykorzystać ostatni wzrost liczby zakażeń żeby trwale zmienić nasz sposób życia – rozwalić naszą kulturę, naszą cywilizację i naszą wspólnotę poprzez wprowadzenie segregacji sanitarnej – początek sanitarnego totalitaryzmu – uważa ekspert.

Na koniec Szczawiński apeluje: – Nie wolno na to pozwolić!!!

Na potwierdzenie swoich słów ekspert do swojego wpisu dołączył wykres obrazujący przebieg epidemii w poszczególnych województwach.