Wyszczepiona pod korek Wielka Brytania notuje rekord zakażeń od początku pandemii

Najwyższą od początku pandemii liczbę nowych zakażeń koronawirusem – 78 610 – odnotowano w ciągu minionej doby w Wielkiej Brytanii. Liczba potwierdzonych przypadków wariantu Omikron zwiększyła się o rekordowe 4671.

Bilans nowo wykrytych zakażeń jest aż o 10,5 tys. wyższy w stosunku do dotychczasowego rekordu z 8 stycznia tego roku, kiedy trwał szczyt drugiej fali pandemii.

Jest to też o 19 tys. więcej niż było we wtorek oraz o prawie 27,5 tys. więcej w porównaniu z poprzednią środą.

Za szybki wzrost liczby infekcji odpowiada wariant Omikron, którym zakażone jest znacznie więcej osób, niż wskazują potwierdzone dotychczas przypadki.

Jak podała Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA), stwierdzono do tej pory 10 017 zakażeń nowym wariantem, z czego 9243 w Anglii, 562 w Szkocji, 62 w Walii, a 151 w Irlandii Północnej.

Rekordy zakażeń na Wyspach Brytyjskich notuje się pomimo ekspresowej kampanii szczepień trzecią dawką.

Tylko we wtorek boostera przyjęło 656 tys. osób. Do tej pory trzecią dawkę przyjęło łącznie 24,7 mln osób, co stanowi 43 proc. osób powyżej 12. roku życia. Dwoma dawkami zaszczepiono natomiast 75 proc. społeczeństwa.