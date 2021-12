Covidianizm w Rosji. Od lutego to będzie obowiązek

Duma Państwowa (niższa izba parlamentu Rosji) przyjęła w czwartek w pierwszym czytaniu projekt ustawy o kodach elektronicznych potwierdzających zaszczepienie przeciw Covid-19. Takie specjalne kody mają być docelowo obowiązkowe w miejscach publicznych.

Projekt został zaraz później skierowany do władz regionów Federacji Rosyjskiej, do rządu i wyższej izby parlamentu. Celem jest ponowne przedyskutowanie go przed drugim czytaniem.

Kody elektroniczne (QR) dowodzą, że ich posiadacz został zaszczepiony przeciw Covid-19, względnie przeszedł zakażenie koronawirusem.

W Rosji zaszczepienie się formalnie nie jest obowiązkowe, ale bez kodu QR np. w Moskwie nie można wejść na imprezy masowe, wystawy i koncerty.

Władze chcą, by docelowo kody elektroniczne były obowiązkowe również w innych miejscach: kawiarniach i restauracjach oraz niektórych placówkach handlowych. Bez kodu można byłoby zrobić zakupy tylko w sklepach z artykułami spożywczymi, aptekach i sklepach spożywczych.

Wymogi te są bardzo niepopularne i władze wycofały niedawno inny projekt ustawy, który przewidywał, że kody będą wymagane od pasażerów podróży lotniczych. Projekt odłożono na czas nieokreślony.

Przepisy, które zostały przyjęte w czwartek w pierwszym czytaniu, mają obowiązywać od 1 lutego 2022 r. do 1 czerwca 2022 roku.

