Jezus, Maryja, św. Józef, medycy w maskach i paszporty covidowe. Korona-szopka w starożytnym kościele [FOTO]

„Szopka przedstawia tradycyjne figury Maryi i Św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus oraz podróżnych siedzących w maseczkach w nieodległej gospodzie. Niektórzy z nich trzymają dokumenty potwierdzające przyjęcie szczepienie” – relacjonował portal lifesitenews.com.

Wśród przedstawionych w szopce postaci znaleźli się m.in. pielęgniarka, lekarz, a także przypadkowi goście z różnych epok i stron świata, niemający żadnego związku z Bożym Narodzeniem. Wszystko utrzymane w stylu covidowym – maski i szpryc-certyfikaty.

Warto podkreślić, że ten covidowy wytwór wyobraźni postawiono w starożytnej Bazylice Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu, założonej jeszcze w III w. przez papieża Kaliksta I.

The Nativity scene at Santa Maria in Trastevere: Mary and Joseph waiting in front of a model of the church, while those nearby are masked and showing their green passes – vaccinated or COVID negative. pic.twitter.com/SjyTGyqV8u

Covidowa szopka wzbudziła liczne kontrowersje. Jak podkreślali niektórzy z komentatorów, w dekoracji z okazji Świąt Bożego Narodzenia wykorzystano świeckie – i sanitarystyczne akcenty – w ogóle nie związane z istotą świąt.

„Teologia zielonej przepustki i poprawność polityczna także w szopce. Typowe dla tych, którzy skupiają się bardziej na zadowalaniu świata, niż na swojej wierze. Każda epoka i każdy ruch ma swoje „złote cielę”” – wskazał jeden z użytkowników.

The theology of the green pass and of the politically correct also in the Nativity scene. Typical of those who want to please the world before focusing on the revelation of their faith. Every era and every movement has its "golden calf" …

