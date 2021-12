Kolejny kraj rozpoczyna szprycowanie dzieci od 5 lat

Francuska komisja etyczna (CCNE) zatwierdziła pomysł szczepień szczepień przeciwko Covidowi dzieci od 5 lat wzwyż. CCNE jest jednak na pozostawienie wyboru możliwości szczepienia dzieci rodzicom i jest przeciw przymusowi szczepień dzieci.

Komisja wykluczyła także jakiekolwiek pomysły wprowadzania dla dzieci „przepustek sanitarnych”. Rząd zobowiązał się do przestrzegania tego zalecenia.

„Szczepienie dzieci w wieku od 5 do 11 lat bez chorób współistniejących jest etycznie dopuszczalne w obecnej sytuacji” – brzmi oświadczenie Krajowego Komitetu Konsultacyjnego Etyki. Taka opinia została przedstawiona rządowi.

Przepustki zdrowotne będą dalej przeznaczone dla osób, które skończyły 12 lat. Francuski rząd planuje w nadchodzących dniach szczepić grupę dzieci w wieku 5-11 lat. Jest to już możliwe dla dzieci „zagrożonych” rozwojem ciężkiej postaci Covid-19 i mieszkających w otoczeniu osób z obniżoną odpornością.

Szczepienia dzieci wywołują żywe kontrowersje, więc rząd obiecał tu konsultować się właśnie z Komisją Etyki (CCNE) i Wysokim Urzędem ds. Zdrowia (HAS). Ostatni krok przed decyzją rządu, to decyzja Rady Orientacyjnej ds. Strategii Szczepień. Co prawda filozof Ockham doradzał, by nie mnożyć bytów bez potrzeby, ale w etatystycznym państwie pozwala to tak rozkładać odpowiedzialność, by można było jej… uniknąć.

Za szczepieniem dzieci opowiedział się prezydent Emmanuel Macron, ale i on łaskawie obiecał, że rodzice będą mieli tu wybór decyzji. Przeciwnicy szczepienia dzieci wskazują, że ciężkie formy Covid są niezwykle rzadkie w tej grupie wiekowej, a szczepionki mogą jednak powodować skutki uboczne dla serca, choć, podkreślają, że jest to zjawisko bardzo rzadkie.

