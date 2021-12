Dudowie już po trzeciej dawce. Chwalą się certyfikatami [VIDEO]

Zachęcam do tego, by się zaszczepić; tych, którzy zaszczepili się dwukrotnie, zachęcam do przyjęcia dawki przypominającej. Warto się zaszczepić, by zabezpieczyć siebie i swoich najbliższych – powiedział prezydent Andrzej Duda kolejnej już dawki szczepionki na Covid-19.

Para prezydencka – Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda – przyjęła w piątek wieczorem trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19.

Na nagraniu po szczepieniu widać, jak para prezydencka macha do kamery certyfikatami potwierdzającymi przyjęcie trzech dawek preparatu na covid.

#Szczepimysię nie tylko dla siebie, ale i dla innych! Prezydent @AndrzejDuda wraz z Małżonką przyjęli dziś trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID19. pic.twitter.com/f9JYl9paqE — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) December 17, 2021

– Zachęcam do tego, by się zaszczepić w ogóle, zachęcam tych, którzy dwukrotnie się szczepili, aby przyjąć tę dawkę trzecią przypominającą. To jest istotne, nie ma problemów w tej chwili żadnych ze szczepieniem, można to zrobić w wielu punktach, jest to powszechnie dostępne – powiedział prezydent Duda w późniejszej rozmowie z dziennikarzami.

Duda zaapelował, „by z tej możliwości zaszczepienia się korzystać dla własnego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa rodziny”.

Prezydent, który jest ozdrowieńcem, twierdzi, że dzięki zaszczepieniu się, nie zachorował ponownie. Przypomniał, że nie było wtedy jeszcze dostępnych szczepionek.

– Natomiast, gdy była możliwość zaszczepienia się i kiedy przyszedł termin na moją grupę wiekową, ja tego szczepienia dokonałem, to był czerwiec zeszłego roku. Dziś minęło pół roku od tamtego momentu i dokonałem szczepienia przypominającego, by wzmocnić swoją odporność, by na przyszłość także być zabezpieczonym – powiedział.

Źródło: PAP, NCzas