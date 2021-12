IV fala wygasa… na wschodzie. Podlasie i Podkarpacie znalazłyby się w zielonej strefie

Gdyby rząd wprowadził regionalizację obostrzeń tak, jak zapowiadał, to wiele osób zdziwiłoby się tym, jakie województwa byłyby dziś w zielonej strefie.

Gdyby uwzględnić założenia Ministerstwa Zdrowia o tym, że regionalne obostrzenia miałyby zależeć od współczynnika średniej liczby nowych przypadków koronawirusa z siedmiu dni na 100 tys. mieszkańców, to okazałoby się, że dziś „zielone” byłyby te regiony, które straszono najcięższymi restrykcjami, by przekonać ich mieszkańców do szczepień.

W zielonej strefi znalazłoby się 41 powiatów ze wschodnich województw (Podlaskie, Lubelskie, Podkarpackie, wschodnia część Mazowieckiego). Zielony byłby m.in. powiat i miasto Kraśnik.

Tak więc wiele osób, które mocno szczuły na wschodnie regiony, dziś mogłoby się zdziwić.

Gołym okiem widać, że tzw. „IV fala” wygasa – przynajmniej na wschodzie. Tymczasem pisowski rząd od poniedziałku wprowadza nauczanie zdalne. Jaki jest tego sens w obecnej sytuacji? Trudno powiedzieć.

Źródło: wp.pl