Niezaszprycowani Polacy wracający z Wysp dostaną kwarantannę na Święta? Niedzielski odpowiada [VIDEO]

W „Gościu Wydarzeń” w Polsat News „minister pandemii” Adam Niedzielski odniósł się do pytania o zasady wprowadzone przez jego resort, dotyczące kwarantanny. Potwierdził, że niezaszprycowani Polacy, którzy przylecą z Wielkiej Brytanii, bez względu na wynik testu na koronawirusa, będą musieli odbyć kwarantannę.

– Dlaczego zaszczepieni też muszą się testować? – pytał Niedzielskiego prowadzący.

– Miała to być przepustka do normalności, dzisiaj okazuje się, że nie do końca tak jest – wskazał.

– Ale absolutnie zaszczepienie cały czas jest benefitem. (…) Sam test nie wystarcza, trzeba być i zaszczepionym i mieć wykazany test, żeby uniknąć kwarantanny – usiłował przekonać Niedzielski.

Dziennikarz ze zdumieniem, czy jeśli do Polski przylatuje ktoś niezaszczepiony z Wielkiej Brytanii, to pomimo negatywnego wyniku testu trafi na kwarantannę.

– Jeżeli negatywnego, w sensie pozytywnego (wyniku testu – przyp. red)? – dopytywał Niedzielski.

– W sensie bez stwierdzonego koronawirusa – odparł dziennikarz. – No to wtedy, o, tutaj muszę się chwilę zastanowić, przepraszam za ten moment zawieszenia, ale musi być i zaszczepiony i posiadać ujemny wynik testu – twierdził szef pandemicznego resortu zdrowia.

– Rozumiem. To, co z osobami niezaszczepionymi, które dzisiaj chcą przylecieć do Polski na święta? – dociekał prowadzący.

– No niestety będą podlegać kwarantannie – twierdził „minister pandemii”. – Bez względu na wynik testu? – upewniał się prowadzący. – Tak – odparł Niedzielski.

Rządzą nami skończeni idioci❗ Red. – Jeżeli przylatuje ktoś z UK niezaszczepiony to mimo negatywnego testu trafi na kwarantanne?@a_niedzielski “(..) – no to wtedy, no tutaj muszę się chwilę zastanowić (..)“ 🤦‍♂️ pic.twitter.com/UvCRfKJS2N — Mefistofeles (@mefistofelleess) December 18, 2021

Rozbieżne wersje

Jednak, jak czytamy na rządowych stronach, podróżni przybywający do Polski spoza Unii Europejskiej, strefy Schengen oraz Turcji, niezależnie od środka transportu, muszą okazać negatywny wynik testu na koronawirusa wykonany nie wcześniej niż 24 godziny przed przekroczeniem granicy. Mają to zrobić niezależnie od zaszprycowania. Od 18 grudnia obowiązek ten nie dotyczy dzieci poniżej 5. roku życia.

„Od 18 grudnia test można wykonać na terenie lotniska w ciągu 3 godzin od momentu przekroczenia granicy.

Osoby, które nie przedstawią negatywnego wyniku testu, będą musiały przejść 14-dniową kwarantannę. Podróżni, którym w Polsce została nałożona kwarantanna, będą mogli najwcześniej w 8 dniu – licząc od dnia następującego po dniu przekroczenia granicy – wykonać test, którego negatywny wynik zwolni ich z kwarantanny. Przy obliczaniu 7-dniowego terminu kwarantanny, którego upływ uprawnia do wykonania w ósmej dobie testu diagnostycznego – nie uwzględnia się dnia, w którym nastąpiło przekroczenie granicy RP” – czytamy.

„Osoby, które przedstawiły negatywny wynik testu na granicy są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny, niezależnie od zaszczepienia, na podstawie §3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii” – wskazano na stronach rządowych.

Istnieje jeszcze inna droga zwolnienia z kwarantanny. „Ważne! Osoby, które po przylocie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy, który potwierdza wylot z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 24 godzin, są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny” – napisano.

Źródła: Polsat News/gov.pl