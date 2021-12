Wiedeń wyszedł na ulice! Wolni Austriacy protestują przeciwko obowiązkowej szprycy i lockdownowi [VIDEO]

Na sobotę zgłoszono w sumie 38 wieców i demonstracji, z których dziewięć zostało zakazanych, a jedno zgromadzenie zostało odrzucone. Swój wiec zapowiedziała m.in. partia MFG i inne grupy, sceptyczne wobec mniemanej pandemii, tzw. przepisów bezpieczeństwa, czyli koronarestrykcji i sprzeciwiające się zapowiadanemu obowiązkowi szczepień. Jarmarki bożonarodzeniowe, odbywające się na kilku placach w centrum stolicy, zostały zabezpieczone barierkami.

Była to kolejna sobota z rzędu, podczas której przeciwnicy przymusowych szczepień i obostrzeń pandemicznych w Austrii postanowili zademonstrować swój sprzeciw.

Ten przedświąteczny weekend, po okresie 3-tygodniowego lockdownu, wiele sklepów detalicznych chciało wykorzystać na odbicie strat. Dlatego większość zgromadzeń miała się odbyć w formie stacjonarnych wieców, bez przemarszów przez centrum miasta.

„Jednak uczestnicy kilkusetosobowego wiecu MFG na Schwarzenbergplatz nie dotrzymali umowy, przełamali policyjne bariery i rozpoczęli marsz” – opisuje „Kronen Zeitung”. Doszło do kilku aresztowań, jeden policjant został ranny. Policja zwiększyła liczbę funkcjonariuszy, dołączyły również jednostki specjalne WEGA oraz funkcjonariusze z psami.

