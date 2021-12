Arabowie świętują. Starcia z policją na Polach Elizejskich w Paryżu [VIDEO]

To drugi z rzędu tytuł dla Algierii. Algierczycy wygrali z Tunezją w finale 10. edycji rozgrywek tych rozgrywek 1:0. Zapewnił im to celny strzał Amira Sayouda w… 99 minucie.

Setki algierskich kibiców udało się na Pola Elizejskie świętować zwycięstwo „Fenków” wbrew zakazom prefektury. Pierwsze incydenty zaczęły się po godzinie 21.

Tym razem policja była przygotowana. Na Polach Elizejskich ustawiono metalowe barierki; ściągnięto dodatkowe siły. Zakaz gromadzenia się w sektorze miasta obowiązywał od 11 w sobotę do godziny 6 rano w niedzielę.

130 osób zostało ukaranych mandatami za nieprzestrzeganie dekretu prefektury. Później policja przystąpiła do rozpędzania napływającego głównie z przedmieść samochodami tłumu. Co najmniej kilkuset algierskich kibiców zgromadziło się na chodnikach Pól Elizejskich, a inni zrobili sobie kawalkadę samochodami na świątecznie udekorowanych Polach.

Leciały petardy, użyto gazu. Podobne incydenty miały miejsce na mocno imigranckim Barbès w 18. dzielnicy. Policja się niezbyt patyczkowała i na jednym z filmów widać, jak funkcjonariusz np. kopie Algierczyka. Dodajmy, że zamieszki miały miejsce także w wielu innych miastach Francji.

Jeden z kibiców tłumaczył swoją obecność na ulicy: „Jestem Algierczykiem, mieszkam we Francji, aby tworzyć tu swoją przyszłość, ale nie jestem za Francją”…

🔴Tensions underway in #Paris on the #ChampsElysées where many Algerian supporters are also present.

Several launches of tear gas.

#ArabCup2021 #FIFArabCup #France #football #ALGTUN #Algerie pic.twitter.com/CC3kfXonJ2

— Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) December 18, 2021