Jest „zlecenie na polskie dzieci”? Kolejny przypadek wariantu omikron w Polsce

Kolejny przypadek wariantu omikron wykryto u 7-letniej dziewczynki z Gdańska, która miała wykonany test z powodu objawów infekcji paragrypowej – poinformowało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia. To trzeci wykryty przypadek omikrona w Polsce i drugi u dziecka.

„Kolejny przypadek koronawirusa w wersji omicron został wykryty u 7-letniej dziewczynki z Gdańska. Dziewczynka miała wykonany test PCR 10.12 z powodu objawów infekcji paragrypowej” – czytamy na Twitterze resortu zdrowia.

Jak zaznaczono – „wcześniej zakażenie przeszła jej mama”. „Dzieci z klasy były skierowane na kwarantannę, a te z najbliższego kontaktu mimo braku objawów są kierowane na test” – podało MZ.

Pierwszy przypadek wariantu omikron w Polsce – potwierdzony w czwartek przez katowicki sanepid – stwierdzono u 30-letniej obywatelki Lesotho, która uczestniczyła w szczycie cyfrowym ONZ w Katowicach.

W piątek zanotowano drugi potwierdzony przypadek wariantu omikron; zakażona to trzyletnia dziewczynka z Warszawy.

Tak się przypadkowo składa, że rząd niedawno rozpoczął kampanie szczepienia dzieci od 5 do 11 roku życia. I oczywiście przypadkowo 2/3 wykrytych w Polsce zakażeń nowym wariantem omikron to dzieci. Przypadki i „koincydencje” to codzienność w tej koronawirusowej pandemii.

Zlecenie na polskie dzieci.

I Ministerstwo Z. to zlecenie realizuje https://t.co/n1hxuwzf97 — Jerzy Wasiukiewicz (@WasiukiewiczJ) December 19, 2021

Źródło: PAP