Mamed Chalidow brutalnie znokautowany. Potężny cios zgasił gwiazdę KSW [VIDEO]

Na ten pojedynek ostrzyli sobie zęby kibice MMA. Przed wejściem do klatki Chalidow był posiadaczem pasa mistrzowskiego KSW w wadze średniej, a Soldić półśredniej.

Pierwsza runda była bardzo wyrównana. Chalidow próbował głównie swoich słynnych kopnięć, natomiast Soldić chętniej korzystał z technik bokserskich.

W drugiej rundzie jako pierwszy mocniej trafił Soldić. Wówczas zawodnicy poszli na prawdziwą wymianę ciosów, w której coraz większą przewagę zdobywał młodszy z zawodników. Wreszcie potężny lewy sierpowy powalił Chalidowa na matę.

Chorwat dołożył do tego dwa ciosy młotkowe i sędzia nie mógł postąpić inaczej, jak natychmiast przerwać walkę. Pochodzący z Czeczeni legendarny zawodnik MMA długo nie podnosił się z desek. W klatce pojawiły się służby medyczne.

26-letni Soldić dzierży teraz dwa pasy KSW – kategorii półśredniej oraz średniej. W przeszłości w równie efektowny sposób wygrywał m.in. z Michałem Materlą, Borysem Mańkowskim czy Krystianem Kaszubowskim.

The scariest fighter on the planet!!!

🇭🇷 @Soldic_MMA 👑👑 KO's the legendary Mamed Khalidov to become KSW Double Champ!! #KSW65 pic.twitter.com/HL5o9yjbz1

— KSW (@KSW_MMA) December 19, 2021