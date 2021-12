Teksas kontynuuje dzieło Donalda Trumpa

„Budowa muru granicznego w Teksasie została oficjalnie zakończona” – poinformował republikański gubernator. Greg Abbott skrytykował przy okazji administrację Bidena za to, że nie robi nic dla powstrzymania imigracji. Na konferencji prasowej stwierdził że „Teksas poczynił bezprecedensowy krok, by zabezpieczyć i chronić suwerenność Stanów Zjednoczonych”.

Uznał mur za środek niezbędny „z jednego powodu” – „administracja Bidena nie wykonała swojej pracy”. Abbott zorganizował konferencję w granicznym Rio Grande City na tle dźwigu i stalowych prętów, z których ten mur zbudowano.

Gubernator potępił „śmiertelne konsekwencje” polityki prezydenta Joe Bidena. Dodał, że postawiony w Teksasie mur jest kopią muru, który budowano na granicach USA za kadencji Donalda Trumpa i zaprojektowano go według tej samej koncepcji.

Abbott wyjaśnił w Fox News, że jego stan był w stanie dokończyć mur dość szybko, bo właściciele gruntów „mają dość administracji Bidena” i nie czynili przeszkód.

