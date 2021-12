Wyszczepiona pod korek Irlandia wprowadza nowe obostrzenia

Irlandia wprowadza kolejne restrykcje, nakazy i zakazy. Od niedzieli lokale gastronomiczne, kina i teatry będą musiały być zamykane o godz. 20, a na imprezach masowych zajęta będzie mogła być tylko połowa miejsc. Podejmowane działania tłumaczone są wariantem Omikron.

„Wariant Omikron wirusa eksploduje w całej Europie. On jest tutaj, w naszym kraju, i będziemy widzieć ogromny wzrost zakażeń. Rozprzestrzenia się tak agresywnie we wszystkich grupach wiekowych, że prawdopodobnie zobaczymy wzrost infekcji w tempie, które znacznie przekracza wszystko, co widzieliśmy do tej pory – to jest tak poważne” – mówił w telewizyjnym wystąpieniu premier Micheal Martin.

Poinformował, że ponad jedna trzecia wszystkich wykrytych zakażeń koronawirusem w ostatnich dniach była spowodowana nowym wariantem.

Nowe obostrzenia w Irlandii

Szef irlandzkiego rządu ogłosił, że od niedzieli wszystkie lokale gastronomiczne, kina i teatry muszą być zamykanie o godz. 20, dłużej mogą trwać tylko wesela, ale tylko do północy, a liczba uczestników musi być ograniczona do 100 osób.

We wszystkich imprezach masowych pod dachem będzie mogło uczestniczyć maksymalnie 50 proc. przewidzianej widowni lub 1000 osób, w zależności od tego, która z tych liczb jest mniejsza, a na otwartym powietrzu będzie 50 proc. lub 5000 osób.

Osoby wskazane jako bliskie kontakty zakażonych będą musiały ograniczyć przemieszczanie się – przez pięć dni, jeśli otrzymały dawkę przypominającą więcej niż tydzień wcześniej i w tym czasie muszą wykonać trzy testy antygenowe, lub przez 10 dni, jeśli nie przyjęły dawki przypominającej, a służba zdrowia zdecyduje, ile i jakiego rodzaju testy powinny wykonać.

Wszyscy przyjeżdżający z zagranicy muszą mieć negatywny wynik testu na obecność koronawirusa i zalecane jest, by przez pięć dni po przyjeździe wykonywali codziennie testy antygenowe.

Już na początku grudnia irlandzki rząd wprowadził pewne ograniczenia – m.in. zamknięcie klubów nocnych i nakaz zamykania lokali gastronomicznych o północy – które miały potrwać do 9 stycznia.

Nowo ogłoszone restrykcje mają na początek obowiązywać do 30 stycznia 2022 roku.

Irlandia jest jednym z najbardziej wyszczepionych krajów w Europie. Dwoma dawkami zaszczepiono 77 proc. całej populacji, a 27 proc. osób przyjęło już tzw. „boostera”, czyli trzecią dawkę przypominającą.