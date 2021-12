Dwie partie dużo zyskują, jedna traci. Najnowszy sondaż poparcia

Koalicja Obywatelska oraz Polskie Stronnictwo Ludowe w ostatnim miesiącu zyskały największe poparcie – wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez IBRiS dla „Rzeczpospolitej”.

Na czele sondaży niezmiennie pozostaje Prawo i Sprawiedliwość, ale Kaczyński i spółka prawdopodobnie nie mogliby liczyć na samodzielne rządy. Zgodnie z najnowszym sondażem, w wyborach mogliby liczyć na 30,8 proc poparcia.

Druga jest Koalicja Obywatelska, która zyskuje najwięcej spośród wszystkich ugrupowań. Na Tuska i resztę głosować chce 24,1 proc. ankietowanych, co oznacza wzrost o 3 pp. w stosunku do listopadowego badania IBRiS-u.

Duży spadek notuje natomiast Polska 2050 Szymona Hołowni, która zbliża się do jednocyfrowego poparcia. Na byłego dziennikarza TVN-u i jego świtę gotowych głosować jest 10,1 proc. badanych, a jeszcze w listopadzie było ich ok. 13 proc.

Na kolejnych miejscach uplasowała się Lewica (7,8 proc.) oraz Konfederacja (6,3 proc.). W przypadku obu tych partii zmiany poparcia są kosmetyczne.

Do Sejmu dostałoby się także PSL, co jest dużą zmianą w stosunku do listopadowego badania. Ludowcy notują poparcie na poziomie 5,9 proc., a przed miesiącem znajdowali się pod „kreską” wyborczą.

Aż 15 proc. ankietowanych nie potrafiło odpowiedzieć, na kogo oddałoby swój głos. Ponad połowa Polaków nie chce uczestniczyć w wyborach. Do urn poszłoby 49,2 proc. wyborców.