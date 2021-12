Efekt „nowości” wspólnego kandydata opozycji na Węgrzech mija? Fidesz Orbana mocno prowadzi w sondażach

Marki-Zay twierdzi, że próby krytyki jego osoby, ostatnio ze strony socjalistycznej eurodeputowanej Anny Donáth, to może być robota „agentów Fideszu”. Podobnie zakwalifikował wyniki sondaży, które znowu pokazują znaczną przewagę partii Victora Orbana.

Media węgierskie ujawniły w czwartek 16 grudnia wyniki sondażu na zlecenie lewicowej opozycji, który twierdził, że koalicję Fidesz-KDNP popiera 46% Węgrów. Tylko jedna trzecia z nich zagłosowałaby za lewicową koalicją.

Márki-Zay powiedział, że nie zna takich badań i uznał jego wyniki za „niepoważne”. Jednak Erzsébet Schmuck z Partii Zielonych (LMP) twierdziła, że komisja wyborcza Zjednoczonej Lewicy zleciła badanie, które pokazało, że Fidesz jest liderem.

Media przypominają, że Klára Dobrev mówiła o tym, że Péter Márki-Zay doprowadzi do upadku lewicy jeszcze przed końcem roku i jej przepowiednie się sprawdzają. To kolejny element pokazujący tarcia wewnątrz „zjednoczonej opozycji”. Klára Dobrev to także posłanka do Parlamentu Europejskiego, nawet wiceprzewodnicząca tego gremium. Prywatnie żona byłego socjalistycznego premiera Ferenca Gyurcsányego.

Péter Márki-Zay przedstawiany jako nowa gwiazda polityki węgierskiej ma sporo medialnych wpadek. Węgrom niezbyt podoba się np. jego walka z ochroną dzieci przed propagandą LGBT i wspieranie postulatów tego lobby.

Ostatnio krytykowano wspierającą opozycję kampanię Amnesty International Węgry z okazji Światowego Dnia Praw Człowieka. W Budapeszcie, Szeged, Peczu i Debreczynie rozlepiono setki plakatów z wybitymi w wielkimi literami hasłem – „Bądź gejem”. Dalej, już mniejszą czcionką byli „,lesbijka, osoba biseksualna, transpłciowa, interpłciowa, aseksualna, queer, Romowie, bezdomni, kobieta, Żyd i uchodźcy” z dopiskiem „prawa człowieka dla wszystkich, dla których są prawa”.

New polls show @markizaypeter Peter Marki-Zay drastically loosing popularity in #Hungary since he won the united leftist coalition's PM primaries in October. Incumbent PM #Orban and the ruling Fidesz-KDNP parties increase voter support furtherhttps://t.co/2sWATThkH0 pic.twitter.com/z6ZuLCjhRU

— V4NA (@V4NA_news) December 18, 2021