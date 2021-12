Nakręcanie omikronowej histerii. „To może być pandemia B”

“Jeśli wariant Omikron całkowicie wymknie się szczepionkom, stanie się praktycznie innym wirusem i będzie to pandemia B” – taką opinię wyraził włoski ekspert, były dyrektor krajowej, a następnie Europejskiej Agencji Leków Guido Rasi w telewizji RAI. Trwa nakręcanie omikronowej histerii.

Doradca nadzwyczajnego komisarza do spraw pandemii generała Francesco Figliuolo, cytowany w poniedziałek przez włoską prasę, powiedział, że Włochy są coraz bliżej zaostrzenia restrykcji, ponieważ rośnie liczba zajętych łóżek w szpitalach.

„Należy ustalić, czy jest to tylko szerzenie się wariantu Delta” – zastrzegł Rasi.

Jak zauważył, przy obecnie dominującej we Włoszech Delcie powszechnie stosowana przepustka covidowa, czyli Green Pass funkcjonuje.

Z Omikronem – „całkowicie innym wariantem wszystko może się zmienić” – ocenił ekspert.

Jego zdaniem „dzisiaj Green Pass sprawdza się, ale za 15 dni może już tak nie być” i przepustka nie będzie wystarczać.

Guido Rasi stwierdził, że trwa walka z czasem, w której konieczne jest przyjęcie trzeciej dawki szczepionki.

Do tej pory we Włoszech stwierdzono poniżej stu przypadków zakażeń nowym wariantem. Stanowią one około 0,2 wszystkich infekcji.