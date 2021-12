„Niestety muszę to powiedzieć ludziom…” Premier Boris Johnson przygotowuje Brytyjczyków na nowe restrykcje

Po dwugodzinnym posiedzeniu rządu Johnson powiedział, że dane są przeglądane „z godziny na godzinę”, ale nadal istnieją „pewne rzeczy, co do których musimy mieć większą jasność, zanim zdecydujemy się iść dalej”.

„Niestety muszę powiedzieć ludziom, że będziemy musieli zastrzec sobie możliwość podjęcia dalszych działań w celu ochrony społeczeństwa, ochrony zdrowia publicznego, ochrony naszej NHS (publicznej służby zdrowia – PAP). I nie zawahamy się przed podjęciem tych działań” – oświadczył.

Zapytany, czy ewentualne dalsze restrykcje mogą być wprowadzone przed Świętami Bożego Narodzenia, czy po nich, Johnson odparł:

„Patrzymy na wszystkie rodzaje działań, aby utrzymać Omikron pod kontrolą i nie będziemy niczego wykluczać. Ale w tej chwili, jak myślę, chcemy, aby ludzie skupili się na zachowywaniu ostrożności – więc wentylacja, maseczki w odpowiednich miejscach, wszystkie zwykłe rzeczy, jak mycie rąk, ale pamiętając jak naprawdę zakaźny jest Omikron”.

Please exercise caution. Please get vaccinated. Please Get Boosted Now.https://t.co/nXkGch37Ya pic.twitter.com/Y0rfPlKUqc

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) December 20, 2021