TYLE zabiera nam Unia Europejska! Dlaczego prąd i gaz będą tak horrendalnie drogie

Dwie trzecie ceny prądu to obciążenia unijne – powiedział „Polsce Times.pl” wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Ocenił też, że „to, że koszty zielonej transformacji obciążają obywateli, to ogromny błąd unijnych technokratów”.

Sasin w opublikowanym w poniedziałek wywiadzie dla dziennika „Polska Times.pl” podkreślił m.in., że w wyniku zaostrzenia polityki klimatycznej UE jako państwo stoimy „przed wyzwaniem związanym z kosztowną przebudową elektroenergetyki”. „Jej tempo musi być dostosowane do wytrzymałości polskiej gospodarki i dla portfeli Polaków” – ocenił.

– Aż 59 proc. ceny energii stanowi koszt uprawnień do emisji CO2, kolejne 8 proc. – koszty obowiązków OZE i efektywności energetycznej, wynikające z polityki klimatycznej UE. Zatem aż dwie trzecie ceny prądu to obciążenia unijne. Marża i akcyza to zaledwie 2 proc. – powiedział wicepremier.

(PAP)