W pełni zaszczepieni, trzeci raz zaboosterowani i z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19

Politycy o wynikach testów poinformowali w mediach społecznościowych.

Jako pierwsza o „przełamującej infekcji” – jak teraz mówi się o chorujących zaszczepionych – poinformowała w niedzielę senator Elizabeth Warren. W poniedziałek o zakażeniu covidem poinformowali także Cory Booker oraz Jason Crow. Wszyscy należą do Partii Demokratycznej.

„Regularnie testuję się na covid. Na początku tego tygodnia miałam negatywny wynik testu, dziś uzyskałam pozytywny wynik” – napisała na Twitterze 72-letnia Warren.

„Na szczęście doświadczam tylko łagodnych objawów i jestem wdzięczna za ochronę przed poważną chorobą, która wytworzyła się ze szczepienia i boostera” – dodała senator.

„Dowiedziałem się dzisiaj, że uzyskałem pozytywny wynik testu na COVID-19. Pierwsze objawy miałem już w sobotę. Są one stosunkowo łagodne. Jestem niezmiernie wdzięczny za otrzymanie dwóch dawek szczepionki, a ostatnio także boostera – jestem pewien, że bez nich przechodziłbym chorobę znacznie ciężej” – napisał 52-letni senator Cory Booker.

„Właśnie wróciłem z oficjalnej wizyty delegacji Kongresu na Ukrainie i uzyskałem pozytywny wynik testu na „przełamującą” infekcję covidową. Jestem wdzięczy za to, że zostałem w pełni zaszczepiony i wzmocniony boosterem, dzięki czemu doświadczam tylko łagodnych objawów (szczepionka jest bezpieczna i skuteczna)” – poinformował z kolei 42-letni przedstawiciel Izby Reprezentantów Jason Crow.

Wszyscy oni dopisali drugiego tweeta, w którym zachęcają do szczepień trzecią dawką i zamieścili ten sam link do strony internetowej informującej o szczepieniach.

Być może tak jest, ale nie zapominajmy, że dopóki szczepionek nie było, to zdecydowana większość i tak przechodziła chorobę łagodnie lub bezobjawowo. Według raportu zamieszczonego na portalu medicover.pl, „około 80 proc. osób zakażonych SARS-CoV-2 przechodzi chorobę bezobjawowo lub ma łagodne objawy, przypominające inne choroby górnych dróg oddechowych. Około 10-15% osób, które zachorują na COVID-19, ma ciężką postać choroby, w tym trudności z oddychaniem, i wymaga opieki szpitalnej”.

I regularly test for COVID & while I tested negative earlier this week, today I tested positive with a breakthrough case. Thankfully, I am only experiencing mild symptoms & am grateful for the protection provided against serious illness that comes from being vaccinated & boosted.

I learned today that I tested positive for COVID-19 after first feeling symptoms on Saturday. My symptoms are relatively mild. I’m beyond grateful to have received two doses of vaccine and, more recently, a booster – I’m certain that without them I would be doing much worse.

I just returned from an official congressional delegation visit to Ukraine and tested positive for a breakthrough COVID infection.

I’m thankful to be fully vaccinated and boosted and experiencing only mild symptoms (the vaccine is safe and effective).

