Zdradził Polskę. Ile dostanie na Białorusi?

Młody polski żołnierz, Emil Czeczko, przedostał się na białoruską stronę granicy i poprosił o azyl polityczny. Dezeret udzielił wywiadu, w którym oczernił swój kraj. Jeśli liczył, że Białorusini z wdzięczności obsypią go złotem, to sporo się przeliczył.

Emil Czeczko, mmłody polski żołnierz przedostał się na białoruską stronę granicy i poprosił o azyl polityczny. Rzeczony żołnierz to najprawdopodobniej dezerter, który bał się konsekwencji problemów prawnych, jakich narobił sobie w Polsce (jazda pod wpływem alkoholu i narkotyków), ale na obecną chwilę nie można wykluczyć innych motywów.

Informowaliśmy m.in. o tym, że polskie służby nie wykluczają, iż Czeczko był szpiegiem:

Okazuje się jednak, że młody dezerter nie ma co liczyć na to, że za wschodnią granicą będzie żył jak pączek w maśle. „Fakt” zapytał znawcę białoruskich realiów, byłego ministra w rządzie Łukaszenki i dyplomatę, Pawła Łatuszkę o sposoby działania białoruskiego reżimu.

– Jaki może być dalszy los tego młodego człowieka? – zapytał dziennikarz „Faktu”.

– Nie wydaje mi się, że potem zamkną go w więzieniu. Na pewno jakaś pomoc, jako uchodźcy politycznemu, będzie mu udzielona, ale to są bardzo minimalne wypłaty, które ledwie dają człowiekowi możliwość kupienia jedzenia. Może dostanie jakieś miejsce w internacie, chociaż z punktu widzenia bezpieczeństwa, to też raczej nie wchodziłoby w grę […] – odpowiada Łatuszka.

– Według mojej oceny ten człowiek dostanie później na miesięczne utrzymanie około 100 dolarów, może mniej nawet. To mu wystarczy na ziemniaki z chlebem. Na odzież mu już nie wystarczy. Na pierwszym etapie mogą zmusić kogoś, żeby on jemu pomógł. Jakiś zakład państwowy, czy firma prywatna podległa Łukaszence, dostanie polecenie, że ma jakoś pomóc, ale to będzie jednorazowe wsparcie. A dalej o nim zapomną – dodaje były minister w rządzie Łukaszenki.

Jeśli Łatuszka ma rację, to Czeczko może już niedługo żałować, że zdradził swoją ojczyznę.

