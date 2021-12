Kogo stać na rozwód i 640 milionów euro alimentów? To światowy rekord

Taki gest może mieć tylko władca Dubaju. Po wyroku sądowym, zapłaci swojej byłej już żonie i ich dzieciom ponad 640 milionów euro alimentów. Mohammed ben Rached al-Maktoum został skazany przez brytyjski wymiar sprawiedliwości.

Jest to najwyższe w historii odszkodowanie w sprawach rozwodowych, przynajmniej przyznane przez Królewski Sąd Brytyjski.

72-letni rozwodnik i szef rządu Zjednoczonych Emiratów Arabskich, będzie musiał zapłacić swojej szóstej żonie, 47-letniej księżnej Hayi z Jordanii 251,5 mln funtów (około 300 mln euro), a dodatkowo zapłacić alimenty dzieciom 9-letniemy Zayedowi i 14-letniej Al Jalili łączną kwotę 290 milionów funtów (ponad 340 milionów euro).

Tak wysoką sumę sędziowie uzasadniali tym, że „ich status oraz ogólne zagrożenia terroryzmem i porwaniami, z jakimi spotykają się w takich okolicznościach, sprawia, że są szczególnie bezbronni i potrzebują wzmocnionych zabezpieczeń”. Sędzia Moor wyjaśnił, że „główne zagrożenie, z jakim się spotykają, pochodzi od samego władcy, a nie ze źródeł zewnętrznych”.

Sąd Najwyższy orzekł jeszcze w październiku, że Mohammed ben Rached al-Maktoum zlecił włamanie się do telefonu żony, księżniczki Hayi z Jordanii i jej brytyjskich prawników.

Nie udowodniono, że włamanie było powiązane z prawną batalią między nimi, która toczy się w Wielkiej Brytanii także o opiekę nad dziećmi. Telefon księżniczki Hayi zostałzhakowany i wykrdziono z niego m.in. 500 zdjęć.

Sędzia podkreślił, że suweren „nękał i zastraszał matkę przed jej wyjazdem do Anglii”. Wyznaczając sumę alimentów brano pod uwagę majątek władcy, ale i jego pozaprawne działania.

Równowartość 640 milionów euro to alimentacyjny rekord w Wielkiej Brytanii. Poprzedni należał do sprawy rozwodowej byłej żony rosyjskiego miliardera Farkhada Achmedowa, Tatiany. Pod koniec 2016 roku sąd przyznał Achmedowej 41% fortuny jej byłego męża, czyli 453 miliony funtów, co stanowi równowartość około 531 milionów euro.

