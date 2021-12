Nowa szczepionka już niedługo w Polsce. Resort Niedzielskiego zamówi miliony dawek

Polska uczestniczy w zamówieniu unijnym na 100 mln szczepionek firmy Novavax; mówimy w tej chwili o zgłoszonym zapotrzebowaniu na ponad 4 mln dawek, pierwsze szczepionki tej firmy powinny trafić do Polski na początku przyszłego roku – zapowiedział rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz.

W poniedziałek 20 grudnia Komisja Europejska dopuściła do obrotu w UE szczepionkę Novavax. Jest to piąta szczepionka zalecana w UE do zapobiegania Covid-19.

Rzecznik Niedzielskiego na konferencji prasowej powiedział, że Polska uczestniczy „w zamówieniu, w przetargu unijnym na 100 mln szczepionek firmy Novavax”.

„Ten przetarg jest podzielony, można powiedzieć, na dwie transze. Jedna to jest transza początkowa, a druga transza początkowa, ale z możliwością płynnej reakcji na zamówienia” – powiedział rzecznik MZ.

Wyjaśnił, że „w ramach pierwszej transzy mamy zamówionych 1 mln 800 tys. dawek, a w ramach tej drugiej elastycznej transzy mamy zamówionych 2,5 mln dawek”.

„Oczywiście te dawki możemy zwiększać. Więc sumarycznie mówimy w tej chwili o zgłoszonym zapotrzebowaniu z Polski, o podpisanej umowie na ponad 4 mln dawek szczepionek” – powiedział Andrusiewicz.

Dodał, że powinny się one pojawiać od początku przyszłego roku.

Szczepionka Novavax. Co o niej oficjalnie wiemy?

Europejska Agencja Leków (EMA) zaleciła w poniedziałek przyznanie warunkowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu szczepionki Novavax Covid-19 o nazwie Nuvaxovid dla osób w wieku od 18 lat.

Nuvaxovid to piąta szczepionka zalecana w UE do zapobiegania Covid-19. I pierwsza tzw. „tradycyjna” – to preparat białkowy.

Wyniki dwóch głównych badań klinicznych wykazały, że Nuvaxovid był skuteczny w zapobieganiu Covid-19 u osób w wieku 18 lat. W badaniach wzięło udział łącznie ponad 45 tys. osób. W pierwszym badaniu około dwie trzecie uczestników otrzymało szczepionkę, a pozostali otrzymali zastrzyk placebo; w drugim badaniu uczestnicy byli równo podzieleni między Nuvaxovid i placebo. Ludzie nie wiedzieli, czy otrzymali Nuvaxovid, czy placebo.

Pierwsze badanie, przeprowadzone w Meksyku i USA, wykazało 90,4 proc. skuteczności szczepionki. Drugie badanie, przeprowadzone w Wielkiej Brytanii, również wykazało podobne zmniejszenie liczby objawowych przypadków Covid-19 u osób, które otrzymały Nuvaxovid (10 przypadków z 7020 osób) w porównaniu z osobami, którym podawano placebo (96 z 7019 osób); w tym badaniu skuteczność szczepionki wyniosła 89,7 proc.

Szczepionka Novavax. Jakie skutki uboczne?

Działania niepożądane obserwowane podczas stosowania Nuvaxovidu w badaniach były zwykle łagodne lub umiarkowane i ustępowały w ciągu kilku dni po szczepieniu. Najczęstsze z nich to ból w miejscu wstrzyknięcia, zmęczenie, ból mięśni, ból głowy, ogólne złe samopoczucie, ból stawów oraz nudności lub wymioty.

„Bezpieczeństwo i skuteczność szczepionki będą nadal monitorowane w miarę jej stosowania w całej UE za pośrednictwem unijnego systemu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii oraz dodatkowych badań prowadzonych przez firmę i władze europejskie” – podała EMA.