Odszedł „integralny antykomunista”. Andrzej Rozpłochowski miał 71 lat

W wieku 71 lat zmarł w Katowicach Andrzej Ryszard Rozpłochowski. Legenda „Solidarności”, jeden z jej współtwórców na Śląsku, znany z radykalnych postulatów, ale i jasnej artykulacji niepodległościowego charakteru ruchu z przełomu lat 1980-1981.

Prof. Sławomir Cenckiewicz nazwał go „integralnym antykomunistą” i przypomniał, że „Jaruzelski straszył Andrzejem w telewizji”. Jan Kasprzyk z Urzędu ds. kombatantów i osób represjonowanych napisał z kolei: „Bardzo smutna wiadomość. Na Wieczną Wartę odszedł śp. Andrzej Rozpłochowski – legenda śląskiej Solidarności, Bohater Niezłomny, jeden z tych, którym zawdzięczamy Niepodległą Rzeczypospolitą… Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!”.

W 1980 roku był przewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, następnie kierował regionalnymi organami powstającej „Solidarności”. Współtworzył krajowy Komitet Obrony Więzionych za Przekonania. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany (13 grudnia 1981), rok później oskarżony o działania antypaństwowe. Zwolniono go na mocy amnestii w 1984.

Współpracował z działaczami podziemnej „Solidarności”, w 1985 wszedł do prezydium Polskiej Partii Niepodległościowej. W 1988 wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracował w różnych przedsiębiorstwach i prowadził własną działalność gospodarczą. W 2009 musiał zmierzyć się z osobistą tragedią na bazie dokumentów z IPN. Ujawnił, że jego druga żona Barbara była tajnym współpracownikiem SB.

W 2010 powrócił do Polski. Próbował, ale mało skutecznie wejść do polityki. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 był kandydatem Solidarnej Polski. Wydał dwa tomy wspomnień. Angażował się także w działalność polonijną. Zarządzeniem prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego z 11 listopada 1990 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

13 grudnia 2010 taki sam order przyznał mu w kraju prezydent Bronisław Komorowski. Rozpłochowski zwrócił ten order prezydentowi w styczniu 2012 w proteście przeciwko wyrokowi w sprawie sprawców stanu wojennego. Teraz Prezydent RP Andrzej Duda zapowiedział przyznanie mu Orła Białego. Szkoda, że tak często odbywa się to pośmiertnie… Był niewątpliwie jednym z bohaterów naszej historii najnowszej, a przy tym sympatycznym człowiekiem, którego życie nie oszczędzało.

Zmarł na Covid po kilku dniach choroby. RIP