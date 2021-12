Przeciwnicy segregacji zaatakowali parlament. Niespokojnie w stolicy Rumunii [VIDEO]

Około 200 protestujących próbowało sforsować drzwi parlamentu, a część przedrzeć się przez barierki – relacjonowała AFP.

Z kolei Reuters poinformował o wstrzymanym w okolicach budynku ruchu i zniszczonych przez demonstrantów samochodach.

Jak podała agencja, protestujący trzymali państwowe flagi i skandowali: „Wolność!”

Caos in Romania. Cittadini assediano parlamento a Bucarest per protestare contro l'eventuale fiducia del governo sul passaporto sanitario per lavorare. Rivolta invocata dai deputati dell'opposizione. pic.twitter.com/kVl2OJqc2K

NOW – Protesters besiege the Parliament of Romania in Bucharest as it debates legislation to introduce "health passports" at workplaces.@disclosetv pic.twitter.com/fUAFaGW4Nf

