To już pewne. Od 24 grudnia możliwy zakaz jazdy dieslami, benzyniakami czy samochodami z LPG

9 grudnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację ustawy o elektromobilności. Oznacza, to że już w Wigilię Bożego Narodzenia, czyli 24 grudnia, wejdą w życie nowe przepisy. Dają one możliwość wprowadzenia na przykład zakazu poruszania się samochodami z silnikami wysokoprężnymi lub wyposażonymi w instalację LPG.

O takie narzędzie od dawna apelowali prezydencji największych miast w Polsce. Zakaz będzie można wprowadzić na dowolnym obszarze dowolnego miasta w formie tak zwanej „strefy czystego transportu”.

To zła wiadomość dla niemal wszystkich kierowców.

Już niedługo może okazać się, że kierujący samochodem wyposażonym w sinik diesla lub instalację LPG nie będzie mógł wjechać do centrum Warszawy lub Krakowa.

To jakim pojazdem będzie można poruszać się w obrębie „stref czystego transportu” zależeć będzie tylko od pomysłowości samorządowców. Od 24 grudnia to one będą ustalać własne zasady. Można oczekiwać, że początkowo jedynym kryterium będzie norma emisji spalin.