CBA o akcie oskarżenia dla Sławomira Nowaka

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn odniósł się do aktu oskarżenia wobec b. ministra transportu Sławomira Nowaka. Wyjaśnił, że kończy to pewien etap działań, a sam materiał dowodowy zgromadzony przez prokuraturę i Centralne Biuro Antykorupcyjne był bardzo mocny i obszerny.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała 21 grudnia do sądu akt oskarżenia przeciwko Nowakowi. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz przekazała, że został on oskarżony o popełnienie 17 przestępstw o charakterze kryminalnym, obejmujących założenie oraz kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze międzynarodowym, mającą na celu popełnianie przestępstw korupcyjnych i płatnej protekcji.

Sprawę komentował w rozmowie z PAP Stanisław Żaryn:

„Mieliśmy do czynienia ze zidentyfikowaniem i rozpracowaniem rozległej, międzynarodowej grupy przestępczej założonej przez Sławomira N. zarówno działającej na Ukrainie jak i w Polsce”.

Dodał, że od początku sprawa była wymagająca i wielowątkowa:

„Mieliśmy do czynienia z głównym mechanizmem ustanowionym przez Sławomira N., który to mechanizm był wprost powiązany z jego funkcją publiczną na Ukrainie. To tam, jak wskazuje materiał dowodowy dochodziło do przestępstw o charakterze korupcyjnym na ogromną skalę”.

Żaryn ocenił, że przestępstwa te były związane z przyjmowaniem korzyści majątkowych przy okazji rozpisywania różnego rodzaju kontraktów na drogi budowane na Ukrainie, a „ta działalność była z kolei podstawą działalności przestępczej dla tej grupy założonej przez Sławomira N.”.

W sprawie ma chodzić także o inne wątki:

„Jest wątek tej samej grupy na terenie Polski, gdzie dochodziło m.in do prania pieniędzy na dużą skalę, mowa też o działaniach związanych z pełnieniem przez Sławomira N. funkcji politycznych w Polsce, kiedy to również miało dochodzić do działań sprzecznych z prawem m.in. płatnej protekcji, czy powoływania się na wpływy”.

CBA i prokuratura współpracowały w tej sprawie ze stroną ukraińską. Rzecznik podsumował, że o skali działań świadczą sumy, o których mówi prokuratura i CBA. W sumie doszło do wysłania aktu oskarżenia wobec 15 osób w związku z żądaniem i przyjmowaniem korzyści majątkowej, które prokuratura wyceniła na ponad 6 mln złotych. Pranie pieniędzy dotyczyło ponad 8 mln złotych, a sama wartość zabezpieczonego mienia w tym śledztwie to ponad 4,5 mln złotych – wyliczył Żaryn.

Nowak, były minister transportu w rządzie Donalda Tuska został w lipcu zeszłego roku zatrzymany w Trójmieście przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Przez ponad rok przebywał w areszcie. W sierpniu tego roku Sąd Apelacyjny w Warszawie ostatecznie uchylił decyzję o zastosowaniu wobec niego aresztu tymczasowego i wprowadził wolnościowe środki zapobiegawcze – zakaz opuszczania kraju, dozór policji i poręczenie majątkowe w kwocie 1 mln zł.

Źródło: PAP