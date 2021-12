Korwin-Mikke: mężczyźni muszą rządzić i być agresywni, a Tusk i Kaczyński to ciapy

W ocenie Janusza Korwin-Mikkego na liderów Rzeczypospolitej nie nadaje się ani wicepremier Jarosław Kaczyński, ani szef PO-KO Donald Tusk.

– Mężczyźni muszą rządzić i muszą być agresywni, a nawet bardzo agresywni. By coś dla swoich rodzin wywalczyć – uważa poseł Korwin-Mikke.

– Przepraszam czy p. Jarosław Kaczyński, Donald Tusk, Włodzimierz Czarzasty i Władysław Kosiniak-Kamysz to ludzie agresywni? – pyta retorycznue prezes partii KORWiN i odpowiada: – Skąd: to ciapy. I tak wygląda Polska. Ciapidół.

