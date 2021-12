Nie żyje tancerz znany z „Tańca z gwiazdami”. Zmarł nagle i niespodziewanie [FOTO]

Żora Korolyov, trenujący uczestników „Tańca z gwiazdami”, zmarł niespodziewanie w wieku 34 lat. O śmierci tancerza poinformował Paweł Dudek, znany jako Czadoman. Potwierdziła ją partnerka Korolyova, Ewelina Bator.

Nie żyje tancerz Żora Korolyov znany m.in. z „Tańca z gwiazdami” i epizodów w filmach i serialach („Kochaj i tańcz”, „Niania”, „Ojciec Mateusz”). Jako pierwszy o śmierci tancerza i trenera poinformował Paweł Dudek, znany jako Czadoman.

Informację o śmierci tancerza potwierdziła jego partnerka Ewelina Bator.

– Mój kochany! Dziękuję Ci za najpiękniejsze 5 lat wspólnego tańca. Prawdą jest, że dnia 21.12.2021 odszedł człowiek, który kochał całym sercem i którego ja kochałam i kocham najmocniej na świecie. Nasze serca pękły, ale złożą się kochanie tam na górze. Będziemy się sobą opiekować. Kochamy Cię. Wierzcie mi – też w to nie wierzę. Długo nie uwierzę. I na ten moment to co się stało potrzebuje ciszy… – napisała na Instagramie.

Nie wiadomo, jaka jest przyczyna śmierci tancerza. Najprawdopodobniej jako zawodowy tancerz i trener utrzymywał on dobrą kondycję fizyczną.

Tymczasem „Super Express” podał, że odkrył tajemnicę zgonu Żory Korolyova.

„Jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć, przyczyną śmierci tancerza było zapalenie mięśnia sercowego” – czytamy na stronie internetowej SE.

„Był dziś bardzo zabiegany, miał iść na trening. Zasłabł w domu, gdzie znalazła go jego ukochana. Wezwano karetkę, jednak mimo reanimacji zmarł” – ujawniła ponoć informatorka gazety.