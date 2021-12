Obowiązek szczepień i segregacja. Andrusiewicz podaje konkretne daty

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia, Wojciech Andrusiewicz, podczas konferencji prasowej poruszył temat sytuacji pandemicznej w Polsce i obowiązkowych szczepień medyków na covid.

– Niestety obserwujemy szczyt czwartej fali w zakresie zgonów. Tak, jak w przypadku łóżek dzisiaj zanotowaliśmy ponad 600 mniej zajętych łóżek, tak niestety w przypadku zgonów dzisiaj mamy ich aż 775 – stwierdził Wojciech Andrusiewicz na briefingu prasowym.

– 566 z tych zaraportowanych zgonów dotyczy osób niezaszczepionych, czyli 73% osób, które dziś zostały zaraportowane jako te, które nie poradziły sobie z COVID-em, są to osoby, które były niezaszczepione. Wśród osób zaszczepionych dominują osoby z wielochorobowością. 70% osób, które po pełnym szczepieniu nie poradziły sobie z COVID-em, są to osoby, które dotykają przynajmniej dwa inne schorzenia poza COVID-em – mówił pisowski polityk. Przypomnijmy, że jeszcze jakiś czas temu MZ twierdziło, że ponad 90 proc. chorych, to osoby niezaszczepione.

Obowiązek szczepień

– Dziś lub najpóźniej jutro minister zdrowia z kontrasygnatą szefa MSWiA wyda rozporządzenie, to ropzorządzenie, które wprowadzało stan epidemii, nowelizacja tego rozporządzenia w zakresie obowiązkowego szczepienia służb medycznych i mówimy tu o obowiązkowym szczepieniu zarówno stricte zawodów medycznych, jak i wszystkich pracowników podmiotów medycznych w kraju wraz z aptekami – powiedział rzecznik.

– Każdy pracownik ochrony zdrowia, czy jest medykiem, czy medykiem nie jest, z 1 marca będzie musiał udokumentować przejście pełnego szczepienia. Do 1 marca taka osoba będzie musiała być zaszczepiona, a nie że 1 marca dopiero rozpocznie szczepienia – dodał.

Certyfikaty covidowe

– Rozporządzenie KE z wczoraj mówi o ważności certyfikatów COVID-owych od 1 lutego w okresie 9 miesięcy. Czyli certyfikaty COVID-owe po pełnym szczepieniu będą ważne 9 miesięcy. Minister zdrowia podjął decyzję, aby w Polsce również certyfikaty po doszczepieniu, po dawce przypominającej były również ważne od 1 lutego 9 miesięcy. Więc od 1 lutego zarówno certyfikat po pełnym zaszczepieniu, jak i certyfikat po szczepieniu przypominającym będzie ważny 9 miesięcy – stwierdził Wojciech Andrusiewicz.

Źródło: NCzas