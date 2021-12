Niedzielski „nie życzy” pacjentom niezaszprycowanych lekarzy. Podpisał rozporządzenie o obowiązku szczepień [VIDEO]

W rozmowie z Tomaszem Terlikowskim w RMF24 „minister pandemii” Adam Niedzielski oświadczył, że „nie życzy pacjentom (…), żeby obsługiwał ich medyk niezaszczepiony”. W środę szef pandemicznego resortu zdrowia podpisał też rozporządzenie o obowiązku szprycowania dla medyków.

– Nie życzę pacjentom, szczególnie tym z wielochorobowością, żeby obsługiwał ich medyk niezaszczepiony. Szczególnie jak przychodzą do mnie szefowie hospicjów, którzy wręcz oczekują, czy żądają, żeby taki obowiązki wprowadzać, bo oni na siebie absolutnie ryzyka takiego nie wezmą, żeby narażać ludzi ciężko chorych na jeszcze dodatkowe powikłania, dodatkowe dolegliwości – grzmiał Niedzielski.

– Więc mój punkt widzenia niestety jest tutaj dosyć twardy – podsumował groźnie szef pandemicznego resortu zdrowia.

Jak się okazało, nie były to tylko puste słowa ministra. Na Twitterze Niedzielski oświadczył bowiem, że podpisał rozporządzenie w sprawie obowiązkowej szprycy dla medyków.

„Dziękuję samorządom medycznym: @NaczelnaL @KIFinfopl #NIPiP @KIDL_Diagnosci #NIA za wsparcie idei wprowadzenia obowiązku szczepień dla zawodów medycznych. Dziś podpisałem odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie. Medycy dają dobry przykład swoim pacjentom! #szczepimysie” – wskazał.

Dziękuję samorządom medycznym:@NaczelnaL @KIFinfopl #NIPiP @KIDL_Diagnosci #NIA za wsparcie idei wprowadzenia obowiązku szczepień dla zawodów medycznych. Dziś podpisałem odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie. Medycy dają dobry przykład swoim pacjentom! #szczepimysie pic.twitter.com/UmaJ0Oeu8R — Adam Niedzielski (@a_niedzielski) December 22, 2021

Według Niedzielskiego na obowiązkowe zaszprycowanie medyków mieli naciskać także sami pacjenci. „Obowiązkowe szczepienia pracowników medycznych są również odpowiedzią na oczekiwania pacjentów. #szczepimysię” – twierdził, udostępniając list otwarty Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Obowiązkowe szczepienia pracowników medycznych są również odpowiedzią na oczekiwania pacjentów. #szczepimysię https://t.co/7HUeqkxzLA — Adam Niedzielski (@a_niedzielski) December 23, 2021

Do wywodów „ministra pandemii” odniosła się Anna Maria Siarkowska. „Wolę trafić do niezaszczepionego lekarza, który mnie zbada i przepisze właściwe leki, niż do zaszczepionego na teleporadę” – skwitowała poseł.