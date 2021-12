Pogoda na Święta. Gdzie będzie „biało”? [PROGNOZA]

Tylko w nielicznych miejscach w Polsce podczas Świąt Bożego Narodzenia będzie padał śnieg. Intensywne opady białego puchu, zawieje oraz zamiecie są natomiast spodziewane w nocy z czwartku na piątek.

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed zawiejami, zamieciami, intensywnymi opadami śniegu i marznącego deszczu.

W nocy z czwartku na piątek (z 23 na 24 grudnia) intensywne opady śniegu spodziewane są w sześciu województwach.

Konkretniej – w południowej części zachodniopomorskiego, północnej części województwa lubuskiego, w województwie wielkopolskim, łódzkim i w południowo-zachodnich częściach Mazowsza oraz Lubelszczyzny prawdopodobnie spadnie 15-20 cm śniegu.

Na Podkarpaciu, a zwłaszcza w Bieszczadach, spodziewane są zamiecie i zawieje śnieżne. W powiatach krośnieńskim, jasielskim, leskim i bieszczadzkim obowiązują zarówno ostrzeżenia przed opadami śniegu oraz zawiejami i zamieciami.

Prognoza pogody – 24 grudnia 2021

W Wigilię w Polsce zachmurzenie będzie całkowite lub duże. Na północy opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na Pomorzu Gdańskim miejscami przyrost pokrywy śnieżnej do 7 cm. Na pozostałym obszarze opady deszczu ze śniegiem i deszczu, a w południowo-wschodniej części kraju miejscami możliwe opady marznące powodujące gołoledź. W Karpatach opady śniegu.

Na południu i południowym wschodzie prognozowana suma opadów do około 10 mm.

Temperatura maksymalna od 0 st. C na północy i w centrum do 6 st. C na południu oraz 8 st. C na południowym zachodzie; chłodniej tylko na północnym wschodzie, od -3 st. C do -1 st. C.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem oraz na obszarach podgórskich w porywach do 65 km/h, z kierunków zachodnich. Na północy miejscami wiatr powodował będzie zawieje śnieżne. W Sudetach porywy wiatru do 90 km/h, w Tatrach do 100 km/h.

Prognoza pogody – 25 grudnia

Znacznie bardziej „zimowo” będzie w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia. Będą przejaśnienia, lekki przymrozek i miejscami popada śnieg.

Na Pogórzu Karpackim i w Karpatach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 8 cm. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i wtedy przelotne opady śniegu, głównie na północy kraju.

Temperatura maksymalna od -6 st. C na północnym wschodzie, około -3 st. C w centrum i na zachodzie do 0 st. C na południowym wschodzie oraz lokalnie nad morzem.

Wiatr będzie słaby, tylko nad morzem umiarkowany i okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, na północy z kierunków zachodnich, na pozostałym obszarze z kierunków północnych. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 100 km/h, tam też zamiecie i zawieje śnieżne.