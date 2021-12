Publicznie zniszczono milion dawek szczepionek. Na wydarzenie zaproszono media [VIDEO]

Nigeria otrzymała te szczepionki jako „dar” od tzw. państw wysoko rozwiniętych.

Przedstawiciele tamtejszych władz twierdzą jednak, że preparaty miały bardzo krótki termin ważności. Większości szczepionek nie udało się wykorzystać.

Według agencji Reutera, wraz z końcem listopada ok. milion dawek szczepionki AstraZeneca, które zostały podarowane Nigerii, przeterminowało się.

Preparaty zostały publicznie zutylizowane. Zgniótł je buldożer na wysypisku śmieci. Następnie wrzucono do dołu i zakopano.

Zaproszono media, a wszystko po to, by udowodnić społeczeństwu, że szczepionki rzeczywiście zostały zniszczone i nie zostaną użyte.

– Dzisiejsze zniszczenie jest szansą dla Nigeryjczyków, aby mieli wiarę w nasz program szczepień – powiedział Faisal Shuaib, dyrektor Narodowej Agencji Rozwoju Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Minister zdrowia Osagie Ehanire powiedział, że Nigeria nie będzie już przyjmować szczepionek z krótkim terminem ważności.

The ED/CEO of NPHCDA, Dr. Faisal Shuaib, commended health workers & described them as the ‘heroes of the COVID-19 vaccination campaign bcos they worked round the clock to make sure the vaccines were used maximally' pic.twitter.com/57rfn53Lwm

Nigeria destroyed more than one million doses of expired AstraZeneca vaccines. The destruction came more than a week after health authorities said some doses donated by rich Western nations had a shelf life that left only weeks to administer the shots https://t.co/Z0dTDiHLN4 pic.twitter.com/7Ikf55hm7k

— Reuters (@Reuters) December 22, 2021