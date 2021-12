Kobieta pobita na komisariacie za brak maski? „Myślisz, że ktoś ci tu pomoże?” [VIDEO]

Radca prawny Anna Kubala twierdzi, że została pobita na komisariacie. Opublikowała w swoich mediach społecznościowych nagranie z komisariatu policji. Na nagraniu słychać, jak policjanci zwracają jej uwagę, by założyła maskę. Kobieta odmawia i stwierdza, że ma przeciwwskazania, ale nie pokaże zwolnienia, bo jest tam opis jej choroby.

– Zostałam pobita przez policjanta na komendzie Białołęka. Następnie po wyrwaniu telefonu pozbawiona wolności, znieważana, zastraszana, popychana. Krzyczałam o pomoc i usłyszałam: „I co? myślisz, że ktoś ci tu pomoże”. Na korytarzu było 15-20 policjantów, którzy wyszli jak zaczęłam krzyczeć o pomoc – czytamy na profilu radczyni Anny Kubali.

– Myślicie, że pomogli? Nie! Wyszli aby podgrzewać sytuację, szydzić i mieć ubaw. Nikt z tych „dżentelmenów” mi nie pomógł. Znęcano się nade mną na korytarzu około 20-30 min – relacjonuje.

– W budynkach policji nie ma kamer, mogą zrobić co chcą. Skatują cię a potem powiedzą, że napadłeś na nich i to było w obronie, a tak poza tym to spadłeś ze schodów – dodała Anna Kubala na Twitterze.

Kobieta informuje, że ma opuchniętą dolną wargę i lewą rękę.

Nagranie, o którym mowa w tekście zostało opublikowane na YouTubie przez serwis Tarnogórski Info.