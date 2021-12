Sanitaryzm doprowadził do „zawieszenia” Mszy Świętej. Nawet w Boże Narodzenie

Arcybiskup archidiecezji ks. kardynał Gérald Lacroix odwołał się do „poważnego kryzysu sanitarnego, związanego z pandemią koronawirusa” i zawiesił wszystkie Msze święte oraz nabożeństwa z udziałem wiernych w okresie od 23 grudnia do 10 stycznia.

Wyjątek stanowią pogrzeby. Oznacza to, że katolicy nie będą mogli osobiście uczestniczyć w m.in. liturgiach bożonarodzeniowych.

„Mam świadomość, że niemożność zgromadzenia się w tym roku na świętowaniu Bożego Narodzenia i Nowego Roku będzie bardzo rozczarowująca, ale uważam, że naszym obowiązkiem jest uczestnictwo w zbiorowym wysiłku zapobiegania dalszemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa” – przekonywał hierarcha.

Będą możliwe jedynie „prywatne wizyty w kościołach przy zachowaniu środków ostrożności”. Jednocześnie Kościół katolicki w Quebecu zachęca wiernych do „przeżywania świąt Bożego Narodzenia w rodzinach, skupiając się wokół postaci Dzieciątka Jezus”.

„Konkretne propozycje domowych celebracji” znalazły się na stronie internetowej archidiecezji. Diecezja podaje, że decyzja została „podjętą w duchu solidarności ze wszystkimi zaangażowanymi w walkę z COVID-19”. Wiernym pozostaje transmisja internetowa lub „podziemie”…

