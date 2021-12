Sommer: Bóg się rodzi, moc truchleje [VIDEO]

Szanowni czytelnicy!

W sprzeda偶y jest nowy numer Najwy偶szego Czasu! 51-52 (2021).

馃挜聽Jezus Chrystus聽przychodzi艂 na 艣wiat na prowincji 贸wczesnego 艣wiatowego imperium, jakim by艂 Rzym. To, 偶e urodzi艂 si臋 w niebyt wygodnym miejscu, czyli w stajence w Betlejem, zawdzi臋cza艂 oczywi艣cie pa艅stwu, kt贸re zmusi艂o jego rodzic贸w do poddania si臋 spisowi powszechnemu.

Od razu te偶 ma艂y Jezus podpad艂 w艂adzy i musia艂 ucieka膰 z rodzicami do Egiptu, bo lokalny kacyk, czyli Herod, postanowi艂 go na wszelki wypadek zamordowa膰. W ko艅cu zreszt膮 lokalna 偶ydowska mafia, faryzeusze, go dorwa艂a i doprowadzi艂a do 艣mierci przy pomocy pa艅stwa, co z kolei czcimy podczas przygotowa艅 do聽Wielkiej Nocy.

馃憠聽Dziejow膮 misj膮 Jezusa nie by艂a jednak walka z imperiami, lo偶ami i mafiami, tylko pokazanie, 偶e prawdziwe powo艂anie cz艂owieka jest czym艣 innym od d贸br tego 艣wiata oraz jego cieni贸w i blask贸w. Prawdziwym powo艂aniem cz艂owieka jest聽zbawienie, a zbawienie jest indywidualne, nie zbiorowe 鈥 i mo偶e si臋 dokona膰 tylko na podstawie osobistych decyzji.

Ta aspo艂eczno艣膰 zbawienia jest powszechnie ignorowana przez wsp贸艂czesnych teolog贸w, tymczasem jest ona jego zasadnicz膮 cech膮. Nie mo偶na zosta膰 zbawionym grupowo, narodowo czy klasowo, tylko na podstawie w艂asnych, najzupe艂niej prywatnych i indywidualnych uczynk贸w.

Ta indywidualno艣膰 zbawienia to zupe艂nie rudymentarny znak sprzeciwu wobec traktowania ludzi jako stada, kt贸re trzeba prowadzi膰, piel臋gnowa膰, strofowa膰 albo szczepi膰. Mo偶e to w艂a艣nie dlatego Jezus przyszed艂 na 艣wiat w ubogiej stajence. Bo chodzi艂o o podkre艣lenie prywatno艣ci, zwyk艂o艣ci, a jednocze艣nie indywidualno艣ci tego zdarzenia. Zdarzenie to wskazuje bowiem, 偶e t臋 indywidualno艣膰 i zwyk艂o艣膰 mo偶na 艂atwo przekszta艂ci膰 w niezwyk艂o艣膰, ale wymaga to od nas osobistej, indywidualnej i prywatnej decyzji.

呕ycie Jezusa, rozpocz臋te w betlejemskiej stajence, w艂a艣ciwie w ca艂o艣ci up艂yn臋艂o poza systemem 鈥 a偶 do samego tragicznego, a jednocze艣nie聽tryumfalnego ko艅ca. Ta pozasystemowo艣膰 wynika艂a zreszt膮 nie tyle z po艂o偶enia przez Jezusa akcentu na kwestionowanie w艂adzy, co na podj臋tej przez niego decyzji, 偶e trzeba j膮 艣wiadomie ignorowa膰. Niestety w艂adza ignorowa膰 si臋 nie da艂a.

Z historii narodzin dzieci膮tka Jezus mo偶na wyci膮gn膮膰 wiele lekcji. Dla nas najwa偶niejsza jest ta, 偶e 偶ycie to przede wszystkim nasze w艂asne, indywidualne 偶ycie, a nie 偶ycie mo偶now艂adc贸w, idoli, klas czy spo艂ecze艅stw. I trzeba w艂a艣nie koncentrowa膰 si臋 na tym w艂asnym 偶yciu, dbaj膮c o to, by nie zosta艂o zmarnowane zw艂aszcza w eschatologicznym sensie, i by ziemskie znaczenia i idee tego eschatologicznego sensu nie przys艂oni艂y czy nie st艂umi艂y.

Szczeg贸lnie nie mo偶na na to pozwoli膰 pa艅stwu, kt贸re udaj膮c trosk臋 o biologiczny sens 偶ycia, nawet na tym poziomie je zwykle tylko niszczy. Co szczeg贸lnie jaskrawo widzimy podczas ci膮gle trwaj膮cego聽pandemicznego szale艅stwa.

馃憠聽Drodzy czytelnicy! Wszystkim Wam 偶ycz臋聽Weso艂ych, rodzinnych i Prawdziwych 艢wi膮t oraz szcz臋艣liwego nowego A.D. 2022. Niech XXXIII聽ju偶 rok funkcjonowania naszej spo艂eczno艣ci 鈥濶ajwy偶szego CZASU! przyniesie Pa艅stwu moc szcz臋艣cia i satysfakcji. Jestem przekonany, 偶e i nasza wsp贸lna dzia艂alno艣膰 si臋 do tego nieco przyczyni 鈥 szykujemy bowiem na Nowy Rok wiele prezent贸w i niespodzianek.

Jeszcze raz 鈥 Weso艂ych 艢wi膮t!