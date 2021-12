Szykuje się rekordowy „geszeft”. W Izraelu testują lek na Covid ze STUPROCENTOWĄ skutecznością

Izrael testuje nowy lek na Covid-19. Wyniki badań klinicznych miały wykazać jego 100-procentową skuteczność. Jak uda się marketing, to nie nadążą z produkcją i liczeniem zysków.

Informację podał dziennik „Jerusalem Post”. Wynika z niej, że kilkunastu hospitalizowanych pacjentów „z umiarkowanymi i poważnymi objawami zakażenia koronawirusem”, którym podano lek o wdzięcznej nazwie Amor-18, wyzdrowiało.

Próbka pacjentów nie jest zbyt imponująca, ale w tym przypadku potrafią dobrze sprzedać nie tylko taki produkt. Amor-18 to produkt izraelskiej firmy biotechnologiczną Amorphical.

W badaniu klinicznym w II fazie, na dziwiętnastu pacjentów, sześciu podano placebo. Ci trafić mieli na oddział intensywnej terapii, a dwóch z nich zmarło. Dwóch innych w stanie ciężkim otrzymało nowy lek i obydwaj wyzdrowieli.

Skuteczność tego leku określono na 100 proc., co potwierdził dr Nashat Abu Saleh, jeden z dyrektorów oddziału covidowego w Centrum Medycznym Ziv w Safed. Tam przeprowadzono II fazę badań klinicznych.

W Amor-18 jako główny składnik wykorzystano amorficzny węglan wapnia (ACC). Podaje się go doustnie lub w formie inhalacji. ACC ma posiadać zdolność do modulowania zmian kwasowości pH wokół każdej komórki. Zmiany te wpływają na zdolność Covid-19 do penetracji komórek i replikacji. Pozwala to na powstrzymanie wirusa przed rozwojem w organizmie i zapobiega pogarszaniu się stanu pacjenta.

Dyrektor generalny Amorphical Yossi Ben, któremu nie obce są tajniki marketingu, mówi, że w jego firmie są „podekscytowani wynikami badań klinicznych”, które „dodają odwagi w tych dniach, kiedy rozpoczyna się piąta fala pandemii w postaci rozwoju wariantu Omikron”. Perspektywa zysków zapewne też „ekscytuje…

Lek ma być testowany w innych krajach. Zgłosiły się szpitale w Brazylii, a firma oczekuje, że do programu dołączą również placówki w Europie i w Stanach Zjednoczonych.

Źródło: Jerusalem Post/ wPolityce