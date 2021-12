Atak z bronią na Windsor. Królowa Elżbieta II była na zamku [VIDEO]

Do próby włamania na zamek doszło 25 grudnia w godzinach porannych.

Sprawcą ataku był 19-letni mężczyzna, na co dzień mieszkający w Southampton – ogłosiła brytyjska policja.

– Trwa śledztwo w związku z tym incydentem. Współpracujemy z kolegami z policji metropolitalnej. Mężczyzna został aresztowany w związku z naruszeniem lub wtargnięciem do chronionego miejsca i posiadaniem ‚broni ofensywnej’. Obecnie przebywa w areszcie – powiedziała nadinspektor Rebecca Mears.

– Możemy potwierdzić, że procedury bezpieczeństwa zostały uruchomione w chwili, gdy mężczyzna wszedł na teren – zapewniła. Dodała, że 19-latek nie zdołał wedrzeć się do żadnego z budynków (rezydencji).

Do próby włamania doszły, gdy królowa Elżbieta II szykowała się do obchodów świąt Bożego Narodzenia w gronie najbliższej rodziny. Miała właśnie podejmować swojego syna księcia Karola i jego żonę Camilę. Niedługo później na Windsor dojechali książę Edward, jego żona Zofia oraz ich dzieci – Louise i James.

BREAKING: An armed man has been arrested after breaking into the grounds of Windsor Castle on Christmas Day, police have said.

Read more: https://t.co/vLNeYB4qmO pic.twitter.com/c0cbUprEWD

— Sky News (@SkyNews) December 25, 2021