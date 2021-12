Dinozaury na Mazowszu. Odkryto unikatowe w skali światowej skamieniałości [VIDEO]

Na Mazowszu odkryto unikatowe w skali światowej skamieniałości. Mówi się nawet, że to może być największa kolekcja trupów dinozaurów w Europie.

Do niedawna wydawało się, że w Polsce nie ma większych szans na spektakularne odkrycia nowych stanowisk paleontologicznych z pozostałościami po jurajskich dinozaurach.

Tymczasem w kopalni surowców ilastych w Borkowicach koło miasta Przysucha na Mazowszu naukowcy odkryli ok. 60 bloków z licznymi tropami dinozaurów. Znalezisko ma ok. 200 mln lat.

– Natknęliśmy się na dużą płytę z przepięknie zachowanym śladem dinozaura. Jeżdżę po świecie, oglądam tropy dinozaurów, ale jak zobaczyłem te borkowickie okazy to oczy mi wyszły z orbit – powiedział dr Grzegorz Niedźwiedzki, paleontolog na co dzień pracujący na Uniwersytecie w Uppsali i jeden z odkrywców znaleziska na Mazowszu.

Trop to odcisk przedniej lub tylnej łapy dinozaura oraz kości. Ogólnie odkryto liczne, perfekcyjnie zachowane tropy dinozaurów drapieżnych i roślinożernych.

Wśród znalezisk nie ma jeszcze żadnej czaszki. – Myślę, że to jest kwestia czasu i takie rzeczy będziemy znajdować – powiedział Niedźwiedzki.

Naukowcy zebrali ok. 60 bloków z tropami. Jak mówi Niedźwiedzki: – To jest kilkaset tropów dinozaurów, ale to jest czubek góry lodowej. Bo tych bloków może być nawet 500. To będzie kilka tysięcy tropów dinozaurów. To może być największa kolekcja tropów dinozaurów w Europie.

I dodaje: – Mogę się pochwalić, że mamy zapis siedmiu gatunków dinozaurów. Różnorodność fauny dinozaurowej jest zaskakująco duża.

Pytany czy to są gatunki, które już znamy powiedział: – I tak, i nie. Są rzeczy zupełnie nowe, które będą obiektem naszych badań i szczególnie pobudzają naszą wyobraźnię. Mogę powiedzieć, że jak patrzę na kości, to tam jest coś nowego – jeśli chodzi o gatunek dinozaura.

Unikalne skamieniałości nawet sprzed 200 milionów lat odkryto już latem br., ale dopiero teraz o wszystkim poinformowano.