Hit w USA. Biden usłyszał TO podczas transmisji świątecznej „na żywo” i powtórzył [VIDEO]

Prezydent Joe Biden razem z małżonką brali udział w prowadzonej na żywo z Białego Domu transmisji śledzenia trasy św. Mikołaja. To sympatyczny zwyczaj wprowadzony jeszcze w 1955 roku, a „śledzeniem” zajmują się wojskowe systemy NORAD.

W tym czasie czynna jest specjalna linia, przez którą można zadzwonić do prezydenta. Do incydentu doszło właśnie w trakcie takiej rozmowy Bidena z ojcem czwórki dzieci o imieniu Jared.

Po krótkiej rozmowie z dziećmi na temat prezentów świątecznych i nakłanianiu ich do pójścia spać przed północą, Joe Biden zaczął rozmawiać z ojcem.

Wspomniał, że mają synów o tym samym imieniu – Hunter, a później życzył mężczyźnie „wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia”. Ten zrobił to samo, ale po życzeniach „wesołych świąt”, dorzucił znany w całych Stanach zwrot „Let’s go Brandon”.

To eufemizm dla „F.ck Joe Biden!”

Jill Biden zareagowała dość nerwowym uśmiechem. Twarz Joe najpierw stężała, ale wybrnął jak na klasycznego polityka przystało… albo zrobił to odruchowo i powtórzył za rozmówcą: „Lets Go Brandon, I agree”.

CALLER: "Merry Christmas and Lets Go Brandon:" BIDEN: "Lets Go Brandon, I agree" pic.twitter.com/K8PpzceB3K — Greg Price (@greg_price11) December 24, 2021

Ten fragment rozmowy stał się przebojem mediów społecznościowych.

Powiedzenie „Let’s go Brandon” wzięło się od reporterki NBC, który przeprowadzała wywiad z kierowcą wyścigów NASCAR Brandonem Brownem na początku października. Tłum fanów skandował wówczas „F.ck Joe Biden!”, a reporterka rozmawiająca z kierowcą stwierdziła: „Słyszysz co oni krzyczą? Let’s go Brandon!”

NBC reporter attempts desperate damage control as crowd chants “F Joe Biden” pic.twitter.com/1iYZel4zFT — Jewish Deplorable (@TrumpJew2) October 3, 2021

Z tym, że cała Ameryka słyszała, co kibice skandowali naprawdę. Od tej pory wyrażenie „Let’s Go Brandon” stało się synonimem niepochlebnej opinii o obecnym prezydencie USA bez użycia wulgaryzmu.

pic.twitter.com/rNttUDYc1L — The Right To Bear Memes (@grandoldmemes) December 24, 2021

pic.twitter.com/XSTaZcaAnI — The Right To Bear Memes (@grandoldmemes) December 24, 2021

Źródło: AFP/ BFM